Villa Mitre y Deportivo Viedma, los vecinos vuelven a encontrarse después de un tiempo

Emilio Giménez y Fabián Sahdi, dos que se sumaron esta temporada. Foto: prensa Unión.

Villa Mitre y Deportivo Viedma se miden desde las 21, en el José Martínez, arbitraje de Emanuel Sánchez y Alejandro Vizcaíno, en otro partido preparatorio de cara a la próxima temporada de la Liga Argentina.

Las entradas tienen un valor de $6.000 la general y $10.000 la platea.

El próximo sábado, a las 20.30, volverán a medirse en la capital rionegrina.

El tricolor ya disputó dos encuentros en Mar del Plata, frente a Quilmes (derrota 90 a 75) y ante Unión (cayó 95 a 93).

En tanto, los rionegrinos estuvieron preparándose en Bariloche.

Los locales

En Villa Mitre el entrenador Sebastián Ginóbili tiene a disposición a Franco Pennacchiotti, Fabián Sahdi, Federico Harina, Ignacio Alem, Emilio Giménez, Alejo Blanco, Nicolás Guerrero, Julián Lorca, Joaquín Jasen, Sebastián Basualdo, Lionel Gómez Lepez y Bautista Iguacel.

En tanto, Luciano Tambucci -última incorporación- continúa recuperándose de una lesión.

La visita

Deportivo Viedma, dirigido por Guillermo Bogliacino, cuenta con el bahiense Nicolás Paletta, Luciano Cáceres, Lisandro Fernández, Lucas González, Bernardo Ossela, Joaquín Petre, Valentín Lengyel, Alfredo Ventura, el estadounidense Amen Cheeseman y el venezolano Keiver Marcano.

La temporada anterior Villa Mitre y Viedma también jugaron dos partidos en la etapa de preparación y lo hicieron con una intensidad y rivalidad como si fuera por los puntos.

El debut oficial del representante bahiense será el domingo 9 de noviembre, recibiendo a Deportivo Norte de Armstrong. Y ante el mismo rival también jugará su primer partido Viedma, dos días más tarde en el Ángel Cayetano Arias.