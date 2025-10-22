"Desbalance de tensión" y artefactos quemados: preocupación en el barrio 17 de Mayo

Vecinos del barrio 17 de Mayo mostraron preocupación por una variación en la tensión eléctrica que derivó en varios artefactos quemados e indicaron que harán un reclamos formal a la empresa EDES.

"Sabemos tener muchos bajones de tensión y cortes. El lunes hubo una baja de la tensión e hicimos un reclamo común, pero cuando los vecinos empezaron a ver que continuamente la tensión subía y bajaba, y pasaba de 0 a 300 o 350 se empezó a ver la preocupación. Empezó a llegarme información de muchos artefactos quemados", señaló Claudia Linder, la presidenta de la sociedad de fomento del sector que se encuentra lindante a la base aeronaval Comandante Espora.

"El problema persistió desde la mañana hasta las 20.30. No tuvimos respuestas inmediatas de EDES, la tensión seguía subiendo y bajando continuamente. Obviamente eso produjo muchos problemas en los hogares, explosión de microondas, de televisores, heladeras. Estamos hablando de varios domicilios; no los conté, pero recibí más de 20 reclamos", contó.

En diálogo con Panorama, por LU2, Linder señaló que "estamos hablando de pérdidas millonarias. Alguien se tiene que hacer cargo porque no fue problema de un vecino, fue problema de una empresa prestataria que hace mucho tiempo que no invierte en el barrio".

"Esto es lamentable porque hay vecinos que no alcanzaron a recuperarse de muchas injerencias climáticas que tuvimos y ahora por un error de una empresa prestataria de electricidad vuelven a perder otra vez muchas cosas", sostuvo.

Linder dijo que le comunicó a los vecinos que existen dos formas de reclamo: "A través de ellos mismos, personalmente, como persona física, o a través de un patrocinio porque Fernando, un abogado y vecino, se ofreció,".

"No sabemos si realmente EDES le va a dar una respuesta favorable o no a las personas que han perdido todo. Pero está todo en marcha y ya se les dio los archivos a los vecinos para que puedan completarlo. Ojalá que la respuesta que tengan sea favorable porque sabemos que son pérdidas millonarias y que la empresa se tiene que hacer cargo", cerró.

La aclaración de EDES

La empresa comunicó que "se registró un inconveniente en un conductor, provocando un desbalance de tensión. Acudió la cuadrilla y después se normalizó".