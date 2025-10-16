Homicidio vial: el fiscal pidió 15 años de cárcel para Leguizamo

Una pena de 15 años de prisión, en caso de que la Justicia entienda que se trató de un homicidio simple con dolo eventual, pidió el fiscal Cristian Aguilar para Ángela Leguizamo, la mujer trans acusada de matar a una motociclista cuando conducía drogada, a elevada velocidad y pasando semáforos en rojo.

Aguilar planteó una condena de 6 años para el caso que el Tribunal en lo Criminal N° 3 considere que el hecho fue resultado de un homicidio culposo (por imprudencia o negligencia). Además exigió, durante los alegatos, una sanción de 10 años de inhabilitación para que Leguizamo conduzca.

El abogado de la familia de Sandra Romero, la víctima, reclamó 20 años de cárcel para el imputado.

La defensa oficial, a cargo del abogado Pablo Radivoy, consideró que le correspondía la absolución, ya que a su criterio podría existir una inimputabilidad, teniendo en cuenta que, por el consumo de cocaína y anfetaminas, Leguizamo no comprendió la criminalidad de sus actos ni dirigió sus acciones.

El fallo se dará a conocer el próximo miércoles a las 12. No habrá audiencia sino que se notificará a las partes de manera electrónica.