Nueva suba del dólar en Bahía Blanca: cuál fue su cotización al cierre.

Lejos de mantenerse tranquilo luego del anuncio del apoyo estadounidense a la política económica argentina, el dólar oficial volvió a subir en la jornada del jueves. En Bahía Blanca, el valor promedio fue de 1.435 pesos para la venta y de 1.381 para la compra, unos 20 pesos por encima del cierre del miércoles.

En tanto, el blue alcanzó $ 1.453 para la compra y $ 1.480 para la venta en nuestra ciudad, mientras que en la City Porteña llegó a $ 1.465 en la punta vendedora.

En el Banco Nación, el oficial llegó a $ 1.425, y el Turista alcanzó $ 1.852,5.

En el segmento financiero, el contado con liqui ascendió a $1.486,49 y el MEP alcanzó $ 1.466,79.

Por su parte, el Riesgo País continúa en 1.004 puntos básicos.