Arrestaron a un hombre que golpeó a su expareja en la calle

El violento incidente se produjo en el sector de calle Thompson al 2500.

Foto: Archivo LN.

Un hombre fue arrestado esta tarde acusado de golpear en la calle a su expareja, informaron fuentes oficiales.

Desde el Comando de Patrulla indicaron que el hecho se produjo poco antes de las 15, en la zona de calle Thompson al 2.500, y resultó víctima una mujer de 47 años que debió ser hospitalizada para recibir curaciones.

Los voceros mencionaron que la policía tomó conocimiento a partir del llamado al 911 de una persona que caminaba por el lugar y advirtió el ataque.

Poco después los efectivos arribaron al sitio y redujeron al imputado, de 44 años, a quien no se identifica para preservar a la víctima.

El sujeto fue derivado a la comisaría Primera y quedó a disposición de la fiscalía de flagrancia.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

