Susbielles cargó contra el gobierno de Milei por su intención de excluir a Bahía Blanca de la Zona Fría

El intendente Federico Susbielles cargó duramente en redes sociales contra el gobierno de Javier Milei por su intención de excluir a Bahía Blanca -y a buena parte del sudoeste bonaerense- del régimen de beneficios de la Zona fría, a través del cual los usuarios de gas natural pagan tarifas subsidiadas desde la ampliación del beneficio hace cuatro años.

"Por circunstancias geológicas, geográficas, climatológicas, y también por historia y lazos, Bahia Blanca es parte de la Patagonia. Circunstancias políticas hicieron que nunca la ciudad haya sido incluida los diversas ampliaciones de los régimenes inherentes a esa condición. La inclusión de la ciudad en la Ley de Zona Fría para las tarifas de gas, no sólo fue justa sino que también es un derecho que los bahienses debimos tener antes y que debe ampliarse a otros beneficios", comenzó el posteo de Susbielles.

"También permitió cuidar el bolsillo de nuestras familias, que anteriormente debían elegir en muchas ocasiones entre calefaccionarse o comer. La iniciativa del gobierno nacional de volver a excluirnos de este régimen es injustificable e intenta golpear nuevamente a nuestras familias, duplicando el costo de sus facturas de gas en un momento especialmente difícil", continuó el jefe comunal.

Y completó: "Me involucré en el trabajo por esta ley mucho tiempo, desde los diversos lugares en los que me he desempeñado, y lo seguiré haciendo hoy como intendente para defenderla. No a la exclusión de Bahía Blanca de la Ley de Zona Fría. Pongamosle un freno al gobierno en el Congreso Nacional".

Qué impulsa el Gobierno

El Poder Ejecutivo Nacional presentó en el proyecto de Presupuesto 2026 una modificación del régimen de subsidios al gas natural en el país.

La iniciativa prevé la eliminación de la ampliación del régimen de zonas frías, una medida implementada en 2021, y excluiría de este beneficio a más de 3 millones de hogares que obtuvieron descuentos en sus facturas en los últimos años, incluyendo a Bahía y buena parte de la región del SOB.

Esta eliminación afectaría también a usuarios de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde los inviernos son templados y la cobertura había generado una ampliación significativa en la cantidad de beneficiarios.

De aprobarse la iniciativa libertaria, el beneficio quedaría limitado únicamente a los usuarios de las provincias de La Pampa, Neuquén, Chubut, Rio Negro, Tierra del Fuego y algunas localidades del sur de Mendoza.