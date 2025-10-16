De gaucho a cowboy: Colapinto está en Texas y habló antes del Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto arrancará junto con Alpine la gira por América que incluirá los Grandes Premios de Estados Unidos, México y Brasil, de los que espera salir confirmado como el segundo piloto de la escudería luego de los avances que evidenció en las últimas carreras.

A partir del viernes comenzará la actividad en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, y el argentino lució muy divertido los típicos sombreros de cowboys característicos de la zona, justo cuando comenzó a rodar en el ambiente de la Fórmula 1 un nuevo apodo para el joven: El Gaucho.

Antes de empezar con las tareas que incluirán en la primera jornada la práctica libre y la posterior clasificación para la prueba sprint del sábado, el pilarense afirmó que "el Circuito de Las Américas es una pista increíble para conducir y, al ser un fin de semana Sprint, será fantástico tener dos oportunidades de correr".

Añadió que "es un placer interactuar con la afición estadounidense y siempre hay muchos argentinos entre el público, algo que me encanta ver. Trabajaremos duro desde el principio para montar un espectáculo y, con suerte, podremos obtener una buena recompensa por ello".

Para el piloto argentino, el auto que ofrece Alpine no está a la altura de lo que él ni el equipo necesitan. Sin embargo, tratan de sacarle el máximo provecho y dar lo mejor. “Ha sido duro”, reconoció.

Luego, Colapinto dejó una frase que encendió la ilusión de todos sus fanáticos, que sueñan con verlo en 2026 como compañero de Pierre Gasly en Alpine: “Solo necesito seguir haciendo lo que estoy haciendo. Es bueno ver la motivación (del equipo) para seguir esforzándose y encontrarle nuevas oportunidades al auto. Confío en que el coche del año que viene sea rápido”.

De todos modos, advirtió que para ser confirmado para la próxima temporada debe “trabajar y crecer

Allí mismo, en 2024, Colapinto redondeó con Williams un estupendo trabajo que le reportó un punto al quedar en la décima posición y después de la competencia se encontró con una multitud de compatriotas que lo vivaban y con los que se sacó innumerables fotos, además de firmar autógrafos. (Fuente: El Gráfico).