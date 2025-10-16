Infraestructura y litio: proyectan nuevos desembolsos en Argentina en 2026

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, anticipó que el organismo realizará más desembolsos en dólares hacia la Argentina durante 2026, dentro del programa trianual que prevé hasta U$S 10.000 millones en préstamos y apoyo a inversión privada.

El directivo se reunió este jueves en Washington con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y enfatizó: “un gusto reencontrarnos para seguir fortaleciendo nuestra alianza”.

“Hablamos sobre los avances en la programación de 2025, y nuestro compromiso en ampliar significativamente el apoyo para 2026 con un enfoque en políticas y proyectos que potencie”, comentó en su cuenta de X.

Este año, el BID aprobó operaciones por unos U$S 4.000 millones, aunque los desembolsos dependen de la naturaleza de cada proyecto y de su calendario de ejecución. “El año que viene tenemos la idea de tener una programación significativamente más robusta de lo que tenemos este año en proyectos de inversión”, señaló Goldfajn, desde su oficina en Washington.

El plan anunciado en abril establece que de los U$S 10.000 millones comprometidos, U$S 7.000 millones corresponden a préstamos soberanos y U$S 3.000 millones se canalizarán a través de BID Invest, con el objetivo de fomentar la inversión privada. Para 2025, se proyectan U$S 3.000 millones en financiamiento público y U$S 1.000 millón destinado al sector privado, cifras que coinciden con la programación que ya se está ejecutando.

Goldfajn subrayó que la relación con la Argentina se centró inicialmente en programas de eficiencia del gasto, reformas fiscales y reducción de subsidios, aspectos que forman parte de la agenda de reformas estructurales impulsada por la administración de Javier Milei. Ahora, explicó a Bloomberg Línea, el enfoque cambia hacia proyectos productivos y estratégicos, con un impacto directo en el crecimiento económico del país.

El presidente del BID detalló que la institución está trabajando en cómo financiar infraestructura, así como a productores de minerales críticos, con especial atención al litio

Más iniciativas

El apoyo del BID se suma a otras iniciativas internacionales de financiamiento. Esta semana, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que se negocia una nueva línea de crédito de U$S 20.000 millones para la Argentina. Esta operación se presentaría como complemento del swap vigente de igual monto con bancos privados y fondos soberanos, reforzando la disponibilidad de divisas y la estabilidad financiera del país.

En paralelo, Milei fue recibido en la Casa Blanca por Donald Trump, en un encuentro que reforzó la relación política bilateral. Trump condicionó su respaldo al desempeño de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre, aunque el mandatario argentino bajó el tono de esas declaraciones. La noticia generó nerviosismo en los mercados, que siguen de cerca cada movimiento de financiamiento internacional.

Además, el organismo destaca que la etapa de desembolsos para proyectos productivos es clave para transformar los fondos aprobados en inversiones concretas. Según Goldfajn, el objetivo no es solo transferir recursos, sino generar impactos medibles en infraestructura y desarrollo de materias primas, que contribuyan a una economía más dinámica y a largo plazo sostenible. (con información de TN)