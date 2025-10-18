Picadas ilegales: operativo y arrestos en el Parque de Mayo

Cuatro personas fueron aprehendidas esta madrugada en el Parque de Mayo por llevar adelante picadas ilegales, informaron fuentes oficiales.

Los arrestos se produjeron en el marco de un operativo especial dispuesto por las autoridades para evitar la realización de este tipo de pruebas de velocidad en el paseo público.

Tomaron parte efectivos de la seccional Segunda, Policía Local, UTOI y Caballería, además de la presencia de inspectores de Tránsito de la comuna.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En esas circunstancias se interceptó a los sujetos, de entre 20 y 34 años de edad, quienes se movilizaban en motocicletas.

Los voceros indicaron que uno de los individuos se encontraba en estado de ebriedad, por lo que se labró infracción correspondiente por la alcoholemia positiva.

Posteriormente fueron derivados a la comisaría, donde se iniciaron actuaciones por la falta al artículo 193 bis del Código Penal.

Las fuentes indicaron que a lo largo del operativo incautaron 15 motos y un auto por infracciones a la Ley de Tránsito.

La semana pasada la policía había desarrollado un trabajo similar en el lugar, donde también arrestó a jóvenes llevando adelante picadas ilegales.