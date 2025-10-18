Vivo: Franco Colapinto terminó en la posición 15

El pilarense va en busca de avanzar a la Q2 (Foto Alpine)

A partir de las 18 horas Franco Colapinto intentará avanzar en la grilla de partida y mejorar lo que hasta ahora viene siendo un duro fin de semana en Austin.

El piloto argentino no ha podido encontrar el ritmo ni la configuración adecuada del monoplaza, luchando con las irregularidades de la pista, la falta de agarre y tracción. En conversaciones con su ingeniero de pista Colapinto anticipó que podría haber cambios en el set-up de cara a la qualy.

18.00 : Comienza la Q1:

- Franco Colapinto sale a pista con neumático blando para hacer el primer intento.

18.01 se abre la pista para la vuelta de salida

18:03. Bandera roja en la vuelta de salida: Isack Hadjar tuvo un accidente sobre la zona de las eses en la curva número seis y destrozó el Racing Bull quedando fuera de la clasificación.

18.05: Q1 parada hasta que retiren el auto del Francés.

18:14: Se reabre la pista

18:19 - Primer intento de Colapinto 1.35.60 - Posición 16 - Gasli 10 (+0500 vs Colapinto)

18:25 - Segundo intento de Colapinto - Clasifica a la Q2 - Tras anularse la vuelta de Albon por límite de pista-

18.36: Comienza la Q2:

18:41: Franco Colapinto abortó la vuelta en el segundo sector

18.42: Gasli pierde su primer intento por lìmite de pista

18:52 Franco Colapinto termina en la posición 15 - Pierre Gasli en la 14 - Ambos fuera de la Q3