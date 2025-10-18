Argentino sumó otro título en el rugby de la URS: campeón del Clausura Desarrollo

El festejo de los locales ante el try de Agustín Grunewald. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Argentino logró este sábado el título del campeonato Clausura Desarrollo de la Unión de Rugby del Sur, que contó con la participación de clubes de nuestra ciudad y de la región.

Venció en la final a Puerto Belgrano RHC por 49 a 14 en partido disputado en la cancha "Aldo Lalo Borromei" del Country, donde dirigió la final Julián Severini (Sur).

Al cabo del primer tiempo el XV bahiense se impuso por 21 a 0.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los tries del campeón fueron de Jonatan Humoffe (3m.), Lucas Vila (11m.), Facundo Arriola Marchesi (16m.), Nicolás Ruiz (62m. y 69m.), Agustín Grunewald (72m., secuencia fotos inferior) y un try penal a los 79m.

Las conversiones fueron de José Francisco Vera (5).

Para "Puerto" anotaron tries en el segundo tiempo O. Cataffi (41m.) y D. Alvarenga (57m.), convertidos por I. Case y J. Aramayo.

Después de un primer tiempo en el que aprovechó las chances de try que se le presentaron y en el que protagonizaron un atractivo ida y vuelta, el partido tuvo un vuelco en los primeros 20 de la segunda parte.

La visita logró mayor control de pelota y descontó con un par de tries para recortar la ventaja y quedar a tiro de un final que le deparaba chances, con el 21-14 que estableció a los 57m.

Sin embargo, el recambio del Chancho tanto en el pack como en la línea hizo la diferencia y sacó al dueño de casa de la meseta, con Nicolás Ruiz como protagonista al conseguir dos tries clave con 7 minutos de diferencia. Porque abrieron el partido (33-14) y encaminaron al equipo dirigido por Tomás Marzullo-Manuel Balcarce al campeonato.

La jornada tuvo también otros partidos por posicionamiento. Por ejemplo como preliminar en el Country se enfrentaron por el 3º puesto Palihue y Punta Alta RC, con victoria para el verde bahiense por 43-32.

Al término de la final Lucas Vila, capitán del campeón, recibió la distinción por parte de Antonio Soriano, presidente de la URS.

Mientras que en el complejo Héctor Gatica el local Universitario le ganó a Universidad Nacional del Sur el partido por el 7º puesto (38-34).

No se jugó el partido por el 5º lugar entre Pringles RC y Cazadores de Tres Arroyos.

El campeonato Clausura Desarrollo reunió a las Preintermedias de Argentino y Universitario frente a las Primeras de los demás participantes: Palihue, Universidad Nacional del Sur, Puerto Belgrano RHC, Punta Alta RC, Cazadores, Pringles RC, Estudiantes (Santa Rosa), Sol de Mayo (Viedma) y Ferroviario (Coronel Dorrego).