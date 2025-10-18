Sociedad Sportiva goleó en Tandil y por primera vez jugará como local una semifinal

Con una goleada de visitante que le dio el punto bonus, Sociedad Sportiva aseguró la ventaja deportiva para las semifinales de la decimosexta edición del Regional Pampeano A de rugby.

El representante bahiense en la máxima categoría superó a Los 50 de Tandil por 63 a 5 en otra producción ofensiva de alto impacto, que alcanzó un total de 9 tries, todos convertidos.

Con esta victoria logró un objetivo que no se le había dado hasta el momento en sus dieciséis participaciones en la A: jugar una semifinal en La Carrindanga. Además será la sexta presencia de Las Palomas en dicha instancia (todas las que se disputaron bajo este formato de competencia).

Además, Mar del Plata Club se aseguró el número 1 de la fase clasificatoria con goleada a Biguá RC por 99 a 8, mientras que el cuarto pasajero para los cruces será Universitario de Mar del Plata.

"Uni" dio el último impulso que necesitaba en esta decimocuarta fecha al vencer a San Ignacio por 52 a 14 como local, resultado con el que logró puntaje ideal y superó a Los Cardos, que había llegado a la jornada de hoy como 4º en las posiciones, pero no cumplió su parte al caer ante Sporting 35-14 de visitante.

En consecuencia el próximo sábado 1 de noviembre Sociedad Sportiva (2º)-Sporting (3º) y Mar del Plata Club (1º)-Universitario M (4º).

El más efectivo

Con la producción de tries de esta tarde Sociedad Sportiva cerró la fase clasificatoria como el equipo con el ataque más alto del torneo, con un promedio de casi 40 puntos conseguidos por partido.

Hoy las conquistas en el ingoal de Los 50 tuvieron actores diversos con tries para Luca Loiacono (6m.), Patricio Cantalejos (11m.), Felipe Inchausti (20m.), Pedro Zorzano (35m.), Joaquín Rey Saravia (42m.), Facundo Zamora (53m.), Tomás Inchausti (62m.), Juan Cruz Samuel (70m.) y Agustín Antinori (77m.).

Hubo también conversiones de Ignacio Ficcadenti (6), Patricio Cantalejos (1), Manuel Santos (1) y Felipe Serrat (1).

Preliminares

Sociedad Sportiva también ganó de forma contundente en Preintermedia e Intermedia.

En la primera de las categorías derrotó a Los 50 por 78-7, mientras que en "Inter" la goleada fue por 66-0.

Los campeonatos de estas categorías concluyeron hoy, ya que no formarán parte de la instancia definitoria.

Mar del Plata Club fue el campeón en Intermedia y Sporting en "Pre".

Las posiciones

Disputadas las 14 fechas, así quedó la etapa regular en el Regional Pampeano A:

Po. Equipo Pts. J G E P Tf. Tc. B

1º) Mar del Plata Club 55 14 11 1 2 514 230 9

2º) Sociedad Sportiva 52 14 10 1 3 543 247 10

3º) Sporting 52 14 11 1 2 437 266 6

4º) Los Cardos 33 14 7 1 6 298 314 3

5º) Universitario M 34 14 7 0 7 360 314 6

6º) San Ignacio 22 14 4 0 10 334 445 6

7º) Biguá (x) 14 14 3 0 11 198 550 2

8º) Los 50 (T) (x) 6 14 1 0 13 219 531 2

(x) Jugarán Reválida A-B.