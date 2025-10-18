Martín Lousteau: "Hay que arreglar el Estado"

El senador radical cree que hay que mejorar el Estado, no destruirlo (Foto Archivo LNP)

El senador y candidato a diputado Martín Lousteau analizó la situación económica del país en medio del proceso electoral y advirtió que, pese a la baja de la inflación, el ajuste del Gobierno “apagó la actividad” y profundizó la pérdida del poder adquisitivo. Propuso una agenda de reformas que combine eficiencia del Estado, impulso productivo y mejoras educativas.

“Hay sectores políticos que nunca le prestaron atención a la inflación. Y sin embargo, cuando baja, mejora la vida de las familias, permite planificar, acceder a un crédito. Pero hoy tenemos el otro lado: un freno total de la actividad económica”, planteó Lousteau.

El dirigente radical, que encabeza la lista de Ciudadanos Unidos, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia, que el ajuste aplicado por la administración Milei “era necesario, pero fue mal diseñado”. “Tenés que arreglar el Estado, no solo las cuentas. Hoy hay ingresos muy bajos, jubilados que cobran 5% menos que al inicio de la gestión, y 25% menos que en 2016. Hay comerciantes que ya no abren caja porque no venden nada”, señaló.

Lousteau advirtió que el impacto del ajuste se refleja en “una pérdida de poder adquisitivo muy profunda”, agravada por el aumento de tarifas, salud, educación y alquileres. “Mientras los costos suben, las ventas caen. Muchos cierran sus negocios o fábricas. Y encima, con tasas del 150% o más, es imposible sobrevivir”, lamentó.

Sobre el rumbo oficial, el senador fue contundente: “Lo primero que tiene que hacer el Presidente es reconocer que hay un problema. No todo marcha de acuerdo al plan. Ni lo económico ni lo financiero. Si necesitás rescates todo el tiempo, es porque algo no está funcionando”.

En ese sentido, propuso “mejorar el Estado y no destruirlo”, con una metáfora: “Si el Estado fuera tu auto, podés gastar menos en nafta o en estacionamiento, pero no podés dejarlo abandonado en la calle. Si no lo mantenés, después no arranca. Eso es lo que está pasando”.

Lousteau también reclamó avanzar en reformas laborales y educativas consensuadas. “No puede ser que tenga que venir el secretario del Tesoro de Estados Unidos a decirnos que tenemos que hacer acuerdos. Es una tarea nuestra. Hay que debatir las reformas puertas adentro y con todos los sectores”, manifestó.

Por último, destacó la experiencia de los gobernadores que integran Provincias Unidas, a quienes definió como ejemplos de gestión responsable: “Ellos demuestran que se puede tener superávit y al mismo tiempo hacer obra pública, mejorar la educación y atender a los que más necesitan. No se trata de un Estado grande ni de destruirlo: se trata de tener un Estado justo, eficiente y gestionado”.(N/A)