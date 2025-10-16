Caputo, ante empresarios: descartó una devaluación y les prometió una reforma laboral y previsional

El ministro de Economía, Luis Caputo, llamó a los empresarios a mantener el apoyo a la agenda de reformas que buscará implementar Javier Milei. Remarcó que tras la etapa estabilizadora, llegará ahora la de encarar cambios en el régimen laboral y tributario.

En un mensaje grabado que se transmitió en el 61° Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata, Caputo descartó una vez más una devaluación.

“Hay que tener mayor competitividad, pero no tiene que ser más con devaluación. Creemos que la forma de ganar competitividad es continuar con lo que estamos haciendo: desregulaciones, baja de impuestos, reforma laboral, tributaria y también que empiece a ver financiamiento a tasas más razonables”, enfatizó.

El ministro indicó que en los primeros 20 meses de la gestión de Javier Milei, el Gobierno dejó atrás “un modelo de déficit fiscal financiado con impuestos, deuda y emisión monetaria”, que provocaba “la depreciación de la moneda, devaluaciones, mayor inflación y menores salarios”.

“Pudimos hacerlo sin romper contratos, sin congelar depósitos, sin devaluar ni entrar en default, como se hizo en el pasado. Hoy estamos en un contexto económico mucho más previsible”, aseguró.

Desde Washington, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que comienza una segunda etapa del plan económico. El Gobierno aplicará cambios en el régimen laboral y tributario.

"La reforma laboral es fundamental. Venimos de un régimen laboral arcaico, rígido e imprevisible. Necesitamos un régimen laboral más ágil, dinámico y que termine con la industria del juicio que solo favorece a un puñado en contra de todos los argentinos“, explicó.

Con respecto a la reforma tributaria, Caputo anticipó que implicará la eliminación de muchos impuestos y la baja de otros.

“Va a haber importantes incentivos para desarrollar el ahorro interno”, sostuvo.

El jefe de Haciendo insistió que “el Gobierno ya no tiene déficit fiscal” y que todo ese ahorro “se va a canalizar hacia la inversión del sector privado”.

Por eso, le pidió a los empresarios que acompañen al Gobierno en la segunda etapa del programa. “Sé que para muchos es difícil porque venimos de muchos años de un esquema realmente muy diferente, de una economía cerrada. Abrirse a la competencia y tener que invertir es todo un desafío, pero tenemos que pensar que finalmente hay que lograr construir un nuevo país. Es fundamental para los 45 millones de argentinos”, completó. (Fuente: TN).