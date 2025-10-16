El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 17 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 17 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 21 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de frío a templado, con viento leve del sudeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará templado y mayormente soleado, con viento moderado del sudeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, en tanto, será fría con cielo despejado y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 8 grados.