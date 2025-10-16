El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 17 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 21 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a templado, con viento leve del sudeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará templado y mayormente soleado, con viento moderado del sudeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, en tanto, será fría con cielo despejado y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 8 grados.