Crece la expectativa en la Casa Rosada por la firma del acuerdo comercial con EE.UU.

Crece la expectativa en la Casa Rosada por el acuerdo comercial con los Estados Unidos que puede firmarse hoy. En Balcarce 50 insisten con que los detalles técnicos ya están cerrados y aseguran que esperan una comunicación oficial para las próximas horas. El ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene negociaciones en Washington y volverá recién el viernes a la Argentina.

Se trata de la baja recíproca de aranceles para más de 50 productos argentinos, que viene negociando de forma paralela el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, en diversos viajes al territorio noteamericano. En Nación sostienen que incluye al acero y al aluminio, que tienen un 50% de arancel.

En el Gobierno reconocen que buscan acelerar la oficialización del acuerdo para dar una muestra de la profundización de la alianza geopolítica con la administración de Donald Trump antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre. El oficialismo quiere reducir la volatilidad en los mercados y dar una señal de acompañamiento estadounidense más allá del resultado electoral.

Se da en el marco de la condicionalidad que le dio el jefe de Estado norteamericano a la ayuda financiera que articula el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, sobre la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. “Si no gana las elecciones, no vamos a ser generosos con la Argentina. La victoria es muy importante. Debería ganar, pero si pierde no vamos a perder el tiempo”, expresó.

El Ejecutivo busca de esta forma fijar expectativas en que los Estados Unidos habilitará los fondos para respaldar los vencimientos de deuda argentina, que ascienden a U$S 4.000 millones en enero y U$S 4.500 millones en junio. Incluye un swap por U$S 20.000 millones y junto con otros U$S 20.000 millones, que pueden ser del Fondo de Estabilización Cambiaria como de privados.

El canciller, Gerardo Werthein, estuvo reunido en los primeros días de octubre con el titular de la Oficina del Representante Comercial de la administración norteamericana (USTR), Jamieson Greer, para cerrar los últimos detalles de las posiciones arancelarias.

“En este marco, se acordó que los equipos técnicos continúen trabajando de manera intensiva para culminar las negociaciones en la mayor brevedad posible”, comunicó Nación luego del encuentro. En el oficialismo advierten que va a haber una diferencia temporal entre la firma del acuerdo y su implementación operativa.

Los interlocutores norteamericanos aseguran que una de las condiciones de los viersos acuerdos es reducir la influencia de china en la Argentina -como las bases de tecnología espacial- y ejercen presión para conseguir mejores posiciones comerciales para empresas de Estados Unidos en la producción de litio, uranio, gas, petróleo y energía hidroelétrica, entre otros. (con información de TN)