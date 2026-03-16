Causa $Libra: tras la revelación de nuevas pruebas, la oposición exigió que los Milei den explicaciones

Luego de la revelación de nuevas pruebas que comprometen seriamente a Javier Milei y a su hermana Karina Milei, diputados nacionales de la oposición que el año pasado lideraron la comisión investigadora lanzaron hoy una contraofensiva para volver a poner en el centro del debate la responsabilidad política del presidente en la cripto estafa Libra, así como el presunto “encubrimiento” del fiscal Eduardo Taiano.

En una muy concurrida conferencia de prensa, los legisladores pusieron el foco en las numerosas llamadas telefónicas que el jefe de Estado mantuvo con el operador cripto Mauricio Novelli en las horas previas e inmediatamente posteriores al polémico tuit presidencial que promocionó la compra del token Libra el 14 de febrero del 2025.

"Milei mintió. Dijo que no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto. Sin embargo, se comprobó que Milei habló por teléfono en repetidas oportunidades, y también lo hizo Karina Milei, con Mauricio Novelli, que fue el organizador, el articulador de toda la operatoria”, expresó el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria (UxP), quien se desempeñó como secretario de la comisión Libra durante el año pasado.

Por su parte, quien fuera el presidente de ese cuerpo de trabajo, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), sostuvo que el caso Libra es una “estafa y un hecho de corrupción millonario” ejecutado “con premeditación”, además de “una clara malversación de la investidura presidencial que reviste una gravedad enorme desde el punto de vista institucional”.

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“Libra tuvo como protagonista y partícipe necesario al Presidente”, advirtió el representante del interbloque Unidos.

Ferraro anunció que junto al resto de los ex integrantes de la Comisión Investigadora Libra resolvió denunciar al fiscal Eduardo Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por “entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación”.

En la misma línea, solicitarán ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación que “se aparte al fiscal Taiano de la causa por el entorpecimiento de la investigación y el posible encubrimiento de los hechos denunciados”.

También requerirán que Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “den las explicaciones que tienen que dar”, por lo que presentarán un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que “todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes -Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel- expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli”.

En tanto, los legisladores opositores decidieron pedir la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de Karina Milei, según detalló Ferraro.

Sobre la hermana del presidente, recordó que “tuvo participación directa” en la criptoestafa “como se demostró no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token $LIBRA”.

Además la comisión resolvió “evaluar una segunda etapa investigativa en la Cámara de Diputados y continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso”.

Sobre este punto, Marino propuso relanzar el pedido de juicio político contra el presidente, aunque reconoció que la oposición no cuenta con la mitad más uno de los votos para iniciar dicho procedimiento, que para concluir con su objetivo requeriría una mayoría agravada de las dos terceras partes.

“Le estamos dando una oportunidad al oficialismo, porque el oficialismo el año pasado boicoteó cualquier tipo de investigación, la rechazó, atacó al periodismo como lo están haciendo ahora, y ahora directamente dicen a través de distintos periodistas que no van a dar respuestas. Le estamos dando la oportunidad de que expliquen", señaló.

Y agregó que "si ellos consideran que Javier Millán es inocente, si ellos consideran que no tienen ningún tipo de responsabilidad, deberían ser ellos los que impulsen que se inicien las investigaciones en el congreso para demostrar esa supuesta inocencia y esa falta de responsabilidad”.

“Su silencio, su ataque al periodismo y su rechazo a cualquier tipo de investigación los autoincrimina”, advirtió Marino.

Por último, denunció que “acá han comprometido el prestigio, acá han comprometido la investidura presidencial, y es necesario desligar por completo la República Argentina de lo que ha sido la actuación individual de Javier y Karina Milei, involucrándose en numerosas acciones que, si la Justicia avanza, pueden ser pueden ser tipificadas con total claridad como delitos penales”.

Ferraro, en tanto, expresó el repudio del cuerpo a “los atentados del Presidente contra la prensa”.

“Vamos a exigir que se reúna la Comisión de Libertad de Expresión y convoque a todas y todos los periodistas que publicaron las noticias relevantes, para expresarles nuestra solidaridad y para que puedan explicar de forma extensa en el Congreso sus descubrimientos.

Y sostuvo que "mafioso es el gobierno que amenaza al periodismo para silenciarlo”.

“El presidente trató de instalar que había sido un error y que él no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto. Pero la realidad fue más que la ficción”, apuntó Ferraro, quien denunció una “coordinación directa entre operadores marginales del mundo cripto con el presidente”.

A su turno, Sabrina Selva (Unión por la Patria) aportó más elementos y habló de una “sincronizacion casi perfecta” entre la creación del token, la creación del pool de liquidez, las primeras compras de personas con información privilegiada y el tuit de Milei

A las 18.38 se crea el token. A las 18.51, minutos después, se crea el pool de liquidez. A las 19.01.02 empiezan las primeras compras de esta criptomoneda, o sea que ya había personas que tenían la información privilegiada de esta criptomoneda, y a las 19.01.22 el presidente Javier Milei hace ese tuit en su red social X, promocionando Libra como un proyecto de inversión para las pymes", detalló.

“No nos olvidemos de esto, no era un casino. Milei promocionó Libra como un proyecto de inversión para las pymes”, cuestionó.

Selva apuntó que fue con la información con la que se cuenta ahora, a partir de las revelaciones periodísticas de Natalia Volosin, le paso el número de contrato de Libra a través del cual promocionó la estafa.

“Las llamadas confirman la primera mentira de Milei. Sabía lo que estuvo haciendo, estuvo en contacto con los promotores de Libra y su tuit estuvo sincronizado”, enumeró.

La diputada cercana a Sergio Massa ponderó el trabajo realizado por la comisión investigadora y la trazabilidad de las transacciones de dinero del empresario norteamericano Hayden Davis, que “fueron a Novelli, a Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales”.

“Milei fue participe necesario de la estafa. Javier y Karina son responsables de que haya pocos que se llevaron mucho”, culminó.

De la conferencia de prensa también participaron el ex diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Christian “Chipi” Castillo (Frente de Izquierda), Itai Hagman (Unión por la Patria) y Mónica Frade (Coalición Cívica). (NA)