Libra: Ferraro sostiene que hubo manejo de “información privilegiada” y que funcionó como “estafa”

El diputado nacional Maximiliano Ferraro aseguró que “queda demostrado el manejo de información privilegiada” tras la captura que se realizó del teléfono de Mauricio Novelli.

“Queda demostrado el manejo de información privilegiada”, señaló Ferraro, a la vez que añadió: “La realidad de las pruebas informáticas salieron del teléfono de Novelli”.

En declaraciones radiales también se preguntó: “¿Por qué en 16 oportunidades se habilitaron reuniones en la quinta de Olivos?”.

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