“El genio de la libertad mundial”: el spot a lo “Supercampeones” que Milei publicó en sus redes

El presidente Javier Milei busca retomar la iniciativa perdida tras los escándalos que envuelven al jefe de Gabinete Manuel Adorni, y para eso todo recurso vale, principalmente en la redes, una de las arenas donde el equipo de comunicación del Gobierno Nacional se mueve como pez en el agua.

Con eso en mente, el mandatario subió este domingo un spot donde se puede ver un dibujo al mejor estilo “Supercampeones”, (recordado dibujo animado japonés que marcó a más de una generación), donde el mismísimo Milei es el protagonista.

Según se puede observar en las imágenes, un Milei con la camiseta de la selección argentina de fútbol enfrenta primero a un equipo de cucarachas y lo saca de la cancha y luego enfrenta a otros “rivales” mientras se van enumerado los logros del Gobierno, principalmente en materia económica y de achique del Estado.

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Por supuesto, no solo hace goles, sino que también ataja y gambetea.

El dibujo se acommpaña con un relator que adapta varias frases emblématicas de relatos futbolísticos donde sin dudas se destaca “el genio de la libertad mundial”, emulando aquealla frase que inmortalizara Victor Hugo Morales al inicio del gol de Diego Armando Maradona a los ingleses en el Copa del Mundo de la FIFA México 86: (NA)