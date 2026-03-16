Milei afirmó que Argentina tiene una “gran oportunidad” y no habló del caso $LIBRA

El presidente Javier Milei afirmó este lunes que Argentina atraviesa “una gran oportunidad de volver a ser grande” y sostuvo que su administración trabaja para convertir al país en “el más libre del mundo”, durante un discurso en el marco del inicio de actividades en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

“Salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo”, dijo.

Sin embargo, durante su alocución no hizo mención al caso $LIBRA, sobre el cual fueron conociéndose nuevas pruebas en los últimos días.

Sobre la economía, sostuvo que "seguimos convencidos que para el mes de agosto la inflación podría empezar con cero”.

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“Ibamos a ir a una hiperinflación del 15.000% anual. La inflación que tenemos es alta, pero venimos del peor lugar del infierno -afirmó-. No voy a modificar la forma de hacer política económica. ¿Porque saltó la tasa de inflación vamos a aplicar controles de precios? ¿Vamos a violentar la libertad? Voy a seguir haciendo las cosas bien; tarde o temprano vamos a derrotar la inflación", enfatizó.

En este contexto, el mandatario aseguró que “tarde o temprano se va a acelerar el crecimiento, va a caer la inflación y vamos a seguir sacando argentinos de la pobreza. Por lo tanto, vamos a seguir en este sendero que va a hacer que la Argentina sea grande nuevamente”.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en lo que fue una muestra de respaldo al funcionario tras la polémica por el viaje de su esposa en la comitiva oficial a Nueva York.

También destacó la medida del levantamiento del cepo cambiario. “Me hubiera resultado mucho más fácil mantenerlo, me hubiera sido mucho más fácil el tránsito del 2025 si me cagaba literalmente en la libertad de ustedes. Pero dijimos que era injusto e inmoral, y abrimos el cepo”, aseveró.

La oposición

"Tenemos que gobernar contra la retórica de esta horda de vagos que lo único que saben hacer es elaborar buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los seres humanos y poder seguir viviéndolos como parásitos”, expresó el jefe de Estado y enfatizó que “nosotros estamos acá para robarles esa bandera y volver a traerla al capitalismo de libre empresa”.

También renovó sus críticas al kirchnerismo al afirmar que “están dispuestos a romper todo y a hacer cualquier tipo de barbaridad con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder”. (con información de NA)