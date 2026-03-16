A horas de declarar en la Causa Cuadernos, CFK criticó a la Justicia: “El show debe continuar”

Cristina Kirchner criticó a la Justicia a horas de presentarse a declarar de forma presencial en la Causa Cuadernos. La expresidenta publicó un mensaje en las redes sociales en el que cuestionó que la hayan citado de forma presencial en Comodoro Py. También cruzó a Javier Milei por su programa económico.

En un posteo en su cuenta de la red social X, donde no escribía desde el 11 de febrero, la expresidenta cuestionó la decisión del Tribunal Oral Federal 7 de convocarla a una audiencia presencial este martes a las 9. En el posteo, sostuvo que la medida responde a una búsqueda de impacto mediático.

“Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla”, escribió.

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“El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos’, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de ‘presencialidad’. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el ‘show debe continuar’”, escribió.

En el mensaje confirmó su citación en los tribunales federales de Retiro. “Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más…”, sostuvo.

La expresidenta deberá presentarse ante el TOF7 en el marco de la causa conocida como Cuadernos, una investigación que se centra en presuntos pagos de sobornos vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. (Fuente: TN).