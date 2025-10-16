Secuestran un celular con el que habrían sustraído más de $ 7 millones
Con fines periciales, efectivos de la división Cibercrimen incautaron el teléfono durante un allanamiento en una casa de Alem al 4000. En la causa se investiga el faltante del monto millonario en la cuenta bancaria del denunciante.
La Policía allanó un domicilio en la zona del barrio Nueva Belgrano, donde secuestró un celular con el que ciberdelincuentes al parecer habían sustraído más de 7 millones de pesos de una cuenta bancaria.
Peritos analizarán el teléfono en busca de información de interés para la causa, que instruye el fiscal Rodolfo de Lucia, al frente de la fiscalía especializada en materia de delitos informáticos.
El juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, ordenó el allanamiento en un inmueble ubicado en la avenida Alem al 4000, donde trabajó personal policial de la división Cibercrimen bahiense.
La investigación se inició luego de que el 22 de agosto pasado una persona denunciara el faltante de $ 7.420.000.
Tres transferencias
La víctima accedió a su home banking y constató tres transferencias de dinero hechas ocho días antes sin su consentimiento, por el total mencionado y a un destinatario desconocido.
Mediante tareas investigativas se identificó al receptor de las transferencias del efectivo, que posteriormente se dividió y se envió a otras cuentas.
El resultado del peritaje al dispositivo electrónico incautado determinará los pasos a seguir en la investigación.