En el barrio Colón: le apuntaron a la cabeza y le robaron la moto

Cuatro delincuentes, uno de los cuales actuó armado, asaltaron en las últimas horas a un joven en el sector del barrio Colón y le sustrajeron la moto.

El hecho, que recién se conoció en las últimas horas, se produjo el lunes pasado, poco antes de la medianoche, en la zona de Tierra del Fuego y España.

"Estábamos con mi primo en la esquina cuando pasaron dos motos por el lugar. Se nota que volvieron poco después y se nos vinieron encima. Andaban en una Rousser NS 200cc. y una Yamaha roja. Cuando miré ya tenía el arma de fuego en la cabeza", describió Danilo en declaraciones al programa Panorama de LU2.

El joven afirmó que en ningún momento intentó resistirse al robo.

"Nos alejamos y uno de ellos agarró mi moto y se fueron. Obviamente que no hicimos nada por las dudas".

Acerca de los delincuentes, la víctima explicó que "uno estaba armado y todos tenían los rostros cubiertos. El que se llevó mi moto tenía un casco y pude ver algo de su cara".

Señaló que es "la primera vez que me pasa algo así".

Los ladrones se apoderaron de una moto Yamaha YBR 125cc., de color negra, con calcos en los laterales. El caso fue denunciado en la comisaría Primera.

"La usaba para trabajar y era lo que tenía para hacer tareas de cadetería. Encima estoy esperando un hijo y ahora me cortaron el trabajo", finalizó.