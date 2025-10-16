Pigüé: condenaron a un hombre por violar a una mujer de 87 años

El juez Julián Saldías, del Tribunal en lo Criminal N°3, condenó a Néstor Omar Iturrioz a la pena de 7 años de prisión por haber abusado sexualmente de una mujer de 87 años en Pigüé.

Según la causa, investigada por la UFIJ Nº 4, a cargo del fiscal Diego Torres, el delito sucedió el 29 de agosto de 2018, cuando el imputado se presentó en la casa de la mujer, a quien conocía, ingresó al domicilio y comenzó a perseguirla mientras le refería que iba a abusar de ella.

La víctima intentó refugiarse en el baño, pero el hombre la tomó fuertemente de sus brazos y la llevó hasta la habitación donde la accedió de manera carnal, para luego retirarse.

La mujer en estado de shock pudo relatar lo que había vivido a sus familiares cercanos, se realizaron pericias médicas por las lesiones que presentaba y la denuncia para que se investigara lo sucedido.

Durante la instrucción de la causa y el debate se intentó atacar la credibilidad de la mujer por su edad.

El juez, en ese sentido, dijo que hay un “prejuicio que parte de que una persona de casi de 90 años no pueda ser objeto de acometimiento sexual por parte de terceros, y que si lo dice, está fantaseando. Pues las pruebas reunidas en esta causa indican lo contrario. Y comprueban que la víctima a sus 87 años fue accedida carnalmente por el imputado”.