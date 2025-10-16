Todo confirmado para las semifinales de la Copa Argentina

La Copa Argentina confirmó días, horarios y sedes de los respectivos compromisos de las semifinales.

A raíz de que el próximo sábado y domingo no habrá fútbol por las elecciones, los duelos tendrán lugar entre semana.

Argentinos Juniors y Belgrano chocarán el jueves 23 de octubre en el Gigante de Arroyito a partir de las 21.10

River e Independiente Rivadavia, por su parte, se verán las caras el viernes 24 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba a las 22.10.

En las próximos días se definirán las autoridades que impartirán justicia en ambos compromisos de semifinales.

Los ganadores de ambos choques definirán el título, que otorga además una plaza directa a la próxima edición de la Conmebol Libertadores.