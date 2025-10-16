"Tenemos un enorme potencial de atletas de montaña y se refleja en logros", dijo Sebastián Bicciconti

"La carrera de senderos y montaña está muy arraigada en nuestro país; es una rama del atletismo que viene crecido muchísimo en los últimos años. Tengo la posibilidad de trabajar de esto desde hace mucho tiempo y eso hizo que CADA me convoque a ser parte de la comisión de Trail y a integrar el cuerpo técnico, como tienen otras disciplinas a nivel federativ. Lo más reciente es haber sido parte del último mundial desarrollando en España, donde Argentina quedó posicionado como el mejor país lationamericano".

El bahiense Sebastián Bicciconti es profesor de educación física, entrenador de Running /Trail y de atletas de elite, siendo integrante del cuerpo técnico de la Selección de Trail y Montaña de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).

Seba sumó su primera experiencia como entrenador de atletas de trail-running en Austria, hace dos años; repitió en España y se prepara para lo que será Ciudad del Cabo, en 2027.

"La diferencia que tenemos respecto del un seleccionado de fútbol o de básquetbol es que para una convocatoria nos basamos por estándares que se planifican con anticipación informando a los atletas del calendario trazado y haciendo una evaluación de sus resultados mediante un seguimiento individual. Así se define un potencial equipo que represente a nuestro país en un torneo Sudamericano o en un Mundial. Es una decisión compartida entre los técnicos y dirigentes como Manuel Méndez, vicepresidente de la CADA, y Fernando Díaz Sánchez, jefe de fondo de CADA", resaltó.

"Hoy no tenemos bahienses en el equipo, pero sí estuvo por años participando María de los Ángeles Pereyra con excelentes resultados. El trail-running ha mejorado mucho en el nivel y la calidad. Antes eran los atletas rápidos y buenos a la calle y los que quedaban iban a la montaña; ahora corren muy fuerte los de montaña, con un muy buen nivel de calidad y ritmo pese a estar un poco limitados por el tipo de terreno", afirmó Bicciconti, quien pasó por El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 14 a 15 por La Nueva Play.

"¿A quién sumaría de Bahía? Le dije a Manu Córsico que tenía todas las condiciones para sobresalir. Ojalá algún día podamos contar con él", subrayó.

Bicciconti señaló que el atractivo de competir en montaña es que un atleta forma parte de ese mismo paisaje.

"Estás arriba de la montaña, sos parte de la misma cumpliendo un desafío. Ese es el principal motivador que la gente se enganche y vaya buscando un poquito más una nueva carrera, un recorrido o un lugar diferente. De paso se pasea y se hace turismo, un combo muy familiar", aseguró Bicciconti.

