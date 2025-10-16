Los precios mayoristas aumentaron 3,7% en septiembre y acumulan un alza de 20% en lo que va del año

La inflación mayorista registró una suba de 3,7% en septiembre, lo que significó una aceleración de 0,6 puntos porcentuales contra agosto, que cerró en 3,1%. Así, desde enero, los precios al por mayor avanzaron 20% y acumularon un alza de 24,2% en los últimos 12 meses.

La variación del Índice de Precios al por Mayor (IPIM) en septiembre se explicó por la suba de 3,3% en los productos nacionales y una variación de 9% en los importados, según informó el INDEC. Así, se observó un traslado de la volatilidad en el dólar oficial -que llegó a superar los $ 1.500 el mes pasado- a los precios de los productos importados.

Dentro de los productos nacionales, la división con mayor incidencia en el IPIM fue la de productos primarios, con un alza de 4%. Le siguieron los productos nacionales, con una suba de 3,2% y por último se ubicó el costo de la energía eléctrica, que solo aumentó 0,4% en el mes.

Con este dato, son cuatro meses consecutivos de aceleración de la inflación mayorista.

Asimismo, el IPIM de septiembre es el más alto desde marzo de 2024, que había dado 5,4%.

Cuál fue el aumento de los precios mayoristas en septiembre de 2025

El INDEC publica tres tipos de índices sobre los precios mayoristas. En septiembre, se registraron los siguientes datos:

El Índice de Precios al por Mayor (IPIM) es el que mide la variación de los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos. Este mostró una suba de 3,7% en septiembre y un alza de 24,2% interanual.



El Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, mostró una suba de 4,1% en el noveno mes del año y una suba interanual de 24,5%.



El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) calcula la variación de los valores de la producción local, sin impuestos. Este componente mostró un ascenso de 4% en septiembre y una variación interanual de 25,6%.



La inflación de septiembre fue de 2,1% y acumula 22% en los primeros nueve meses de 2025, informó este martes el INDEC. La variación mensual se aceleró contra agosto y fue la más alta desde abril. En términos interanuales, la variación del IPC fue de 31,8%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1%) -por subas en el precio de los alquileres-, seguida de Educación (3,1%).

El costo de construcción subió más de 3% en septiembre

El INDEC también publicó este jueves el nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a septiembre de 2025, que registró una suba de 3,2% respecto al mes anterior.

La variación interanual fue de 28,7%, mientras que en lo que va del año acumula un alza de 15,9%.

De acuerdo al informe, el dato responde a los aumentos en Mano de obra (3,7%), Gastos generales (3%) y Materiales (2,9%). (con información de TN)