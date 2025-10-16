Retención de tareas y plan de lucha: como sigue el conflicto del PAMI en Bahía Blanca

Más allá de la jornada con retención de tareas llevada a cabo este jueves en Bahía Blanca y en todo el país, trabajadores del PAMI tienen previsto continuar con su plan de lucha desde la semana que viene, con medidas a determinar en las próximas horas.

En la jornada de hoy, la protesta se desarrolló en el hall central de la sede del organismo, entre las 12 y las 14.

El objetivo principal de la medida fue la reapertura urgente de las paritarias.

Los gremios que nuclean a los empleados exigen la apertura de la paritaria nacional y una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación. También reclaman una mejora en las prestaciones y condiciones laborales en todas las sedes del país para los jubilados.

La medida de fuerza fue llevada a cabo por los trabajadores afiliados a la Asociación de profesionales de la Salud (Appamia), el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (Sutepa), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UTI).

En ese sentido, Stella Navarrete, de ATE, confirmó a La Nueva. que en los próximos días continuarán las medidas de fuerza.

"La semana que viene continuamos con la lucha. El lunes sabremos las medidas que vamos a llevar adelante", indicó.