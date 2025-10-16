El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires difundió el informe trimestral del Monitor Portuario provincial, que confirmó que en el primer semestre del año, los puertos públicos bonaerenses aumentaron la movilización de carga a granel en un 7,7% respecto al año anterior, en un total de 25,5 millones de toneladas de mercaderías.

También se registró un gran crecimiento en el sector de contenedores, ya que se movilizaron 253.934, un 81,9% más que en 2024. El crecimiento obedece a la incorporación de nuevas líneas marítimas y a la recuperación de servicios de trasbordo a Paraguay cuya actividad había sido sensiblemente afectada.

La información disponible sobre circuitos logísticos y el tráfico vehicular y ferroviario indica que, en los primeros seis meses del año, se operaron 4.062 buques, 672 camiones y 29 mil vagones de tren. Asimismo, el movimiento de buques se incrementó en un 13,4% y el de camiones, un 26,3%.

Estos datos representan la importancia operativa de los puertos bonaerenses y la generación de empleo que se produce alrededor del ámbito portuario.

Los principales productos movilizados de carga a granel y/o general fueron de los rubros de cereales y oleaginosas (35%), petróleo crudo (33%) y combustibles líquidos y gases (16%). Además, se movilizaron por los puertos provinciales otros productos tales como fertilizantes, químicos, arenas y pescado, moluscos y crustáceos.

El Monitor Portuario es una política pública realizada por la Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia, que depende de la cartera productiva provincial y tiene como objetivo el relevamiento y la sistematización de los principales datos que surgen de la actividad de los puertos públicos, para producir estadísticas que permitan la eficiente toma de decisiones y la planificación portuaria desde una mirada estratégica integral.

Contar con informes de acceso público garantiza la transparencia de los datos. Por eso, por decisión del Gobernador Axel Kicillof, a través del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial, Augusto Costa, la Provincia democratiza la información del ámbito portuario y monitorea el desarrollo de los puertos provinciales, fortaleciendo su importancia en el entramado productivo y en la economía de la Provincia y el país.

El Monitor Portuario se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y es de acceso libre y gratuito.

A continuación se adjunta el informe de Monitor Portuario: https://drive.google.com/file/d/1VfX5w0xZO3BXWNlZ35tJHaVMcdkHNLF0/view?usp=drive_link