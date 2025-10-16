Crimen en el barrio Patagonia: les bajaron la pena a dos de los acusados

Ignacio Nievas -derecha- fue el principal beneficiado por el fallo de Casación. Lo acompaña su abogado, Valentín Fernández.

Dos de los cuatro condenados por haber tomado parte en el robo que terminó con el crimen del vecino Omar Kittler, en el barrio Patagonia, salieron claramente beneficiados por un fallo dictado hoy por el Tribunal de Casación Penal.

La Sala I de ese cuerpo provincial (votos de los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana) hizo lugar parcialmente a las apelaciones formuladas por el abogado Valentín Fernández -representante legal de todos ellos- y le quitó la prisión perpetua a uno, al reencuadrar su conducta delictiva, y redujo la pena de otro.

En consecuencia, Ignacio Gabriel Nievas (33), quien había sido condenado por el Tribunal en lo Criminal N° 2 a prisión perpetua, por el delito de homicidio criminis causa (matar para lograr impunidad), recibirá una pena muy inferior porque su acción fue recalificada como homicidio en ocasión de robo.

El monto de la sanción a Nievas -el único que fue juzgado por jueces letrados, ya que a los otros tres los evaluó un jurado popular- ahora tiene que ser fijado por el tribunal bahiense.

Casación, en tanto, le bajó 3 años la sanción a Franco Javier Lenci, quien había recibido 9 años y medio de cárcel, por robo agravado en poblado y en banda, y ahora se le impuso 6 años y 6 meses por el mismo delito.

Desde la izquierda, González, Lara y Lenci, los otros condenados.

A Damián Alejandro Lara -el ejecutor de los tiros- sí le mantuvieron la condena a prisión perpetua, aunque Casación aceptó en parte el recurso del abogado Fernández y consideró inconstitucional el artículo 14 del Código Penal, con lo cual podría obtener beneficios de salidas llegado el momento.

Finalmente no se modificó la sanción a 24 años de cárcel para Paulo Oscar González, a quien le imputaron el delito de homicidio en ocasión de robo.

Una pena similar a la de González, seguramente, le impondrán a Nievas, quien de esa manera zafó de la perpetua, que hoy le exigiría al menos 35 años en la cárcel.

Casación explicó que si al momento de producirse el intercambio de disparos entre Kittler (la víctima) y Lara, Nievas huyó del lugar junto con Paulo González, sin asumir el mismo rol de quien disparó, "entonces la atribución de responsabilidad debe tener el mismo alcance que la establecida respecto del nombrado González".

Remarcaron los jueces que ambos (González y Nievas) "tuvieron el mismo comportamiento", pero que fue "distinto de la acción emprendida por Alejandro Damián Lara", acusado de ultimar al vecino.

Kittler fue asesinado en su domicilio de la calle Melipal 483, la tarde/noche del 1 de julio de 2021, cuando se encontraba junto a su mujer y resistió el ingreso de un grupo de asaltantes.



