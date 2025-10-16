Triple crimen de Varela: agravaron las imputaciones de los acusados y la causa va a la Justicia Federal

La Justicia de San Justo calificó el caso del triple crimen de Florencio Varela como un homicidio vinculado al narcotráfico y convocó a una audiencia clave para este viernes 17 de octubre a las 6 de la mañana.

En la resolución, se detalla que las víctimas fueron secuestradas y asesinadas como parte de un plan de venganza por el robo de varios kilos de droga.

De acuerdo con el expediente, el hecho se remonta al 6 de septiembre, cuando un grupo de personas organizadas robó un cargamento de estupefacientes destinado a la venta al menudeo.

Ese robo, según la investigación, desató una represalia violenta encabezada por una organización narco que integraban Miguel Ángel Villanueva Silva, Tony “Pequeño J” Valverde, Lázaro “El duro” Sotacuro, Celeste González Guerrero, Milagros Ibañez, Matías Ozorio y otros detenidos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el plan criminal, las víctimas fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta y trasladadas en una camioneta Chevrolet Trucker blanca hasta la casa de calle Chañar 702, en Villa Vatteone. Allí las retuvieron por la fuerza, las maniataron y las torturaron hasta matarlas. Los cuerpos fueron enterrados en un pozo que había sido cavado con anticipación.

Con esta nueva calificación, la causa pasará a la Justicia Federal y quedará encuadrada como privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por haber sido una de las víctimas menor de edad, en concurso real con homicidio triplemente agravado por ensañamiento, alevosía, concurso premeditado de dos o más personas, violencia de género y criminis causa.

En cuanto a Maximiliano Parra y Daniela Iara Ibarra, fueron acusados de encubrimiento agravado por haber limpiado parte de la escena del crimen para borrar rastros y dificultar la investigación. (TN)