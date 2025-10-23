Arrestan por presunta venta de droga a una mujer ya condenada por ese delito

En el inmueble de Inglaterra al 2000 se incautó cocaína, marihuana, dinero y un arma.

Personal de distintas fuerzas de seguridad arrestó por presunta venta de drogas a una mujer condenada este año por el mismo delito, y que había sido beneficiada con prisión domiciliaria.

La aprehensión de María Sol Sotelo se concretó durante un allanamiento en un domicilio de Inglaterra al 2000 de esta ciudad, donde los auxiliares de la Justicia secuestraron cocaína, marihuana, elementos de fraccionamiento, celulares, dinero, una pistola Colt cargada y municiones.

Efectivos de la delegación de Drogas Ilícitas junto con la Policía de Establecimientos Navales e Infantería, estuvieron a cargo del procedimiento hecho en Villa Nocito por pedido del fiscal de estupefacientes, Mauricio del Cero.

En las próximas horas Sotelo será indagada en relación con "comercialización de estupefacientes, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego".

La investigación se inició el año pasado, luego de que se denunciara que Sotelo vendería droga en la vivienda allanada.

Más denuncias

En los últimos días se recibieron en fiscalía nuevas denuncias contra la mujer, también ligadas a la comercialización de estupefacientes.

Mediante tareas de vigilancia, los investigadores constataron en la finca de la denunciada "numerosos movimientos compatibles con la venta de drogas".

Al momento de la diligencia, en el lugar estaba Sotelo con una tobillera electrónica para monitoreo del cumplimiento del arresto domiciliario, en compañía de menores de edad.

El registro del inmueble había sido autorizado por la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé.