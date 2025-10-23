Caso Cecilia Strzyzowski: buscan expropiar la chanchería del clan Sena, donde se cree que la mataron

A pocos días del inicio del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, anunció que enviará un proyecto para expropiar la chanchería del “clan Sena”, lugar que las investigaciones apuntan como el lugar del crimen.

“Debemos ir reconvirtiendo en positivo todo lo que en otros tiempos fue el símbolo del peor costado de la historia chaqueña“, aseguró el mandatario en una publicación realizada en su cuenta personal de la red social X.

Desde la administración provincial señalaron que el objetivo de la expropiación es darle una finalidad social y es parte de un programa del Ejecutivo donde recuperan quinchos que “estaban en manos de piqueteros”.

“Instruí al equipo de gobierno se presente el Proyecto de Ley para expropiar la Chanchería del Clan Sena. Siempre en el marco de la ley y proyectando un destino útil para cada espacio”, informó Zdero en sus redes sociales.

La publicación del mandatario provincial se da días antes del inicio del juicio contra César y Emerenciano Sena y Marcela Acuña, el próximo martes. De aprobarse la ley, la Junta de Evaluaciones y la Fiscalía de Estado serán las encargadas de establecer el valor del predio.

Al respecto, el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez Gutiérrez, explicó: “Pretendemos que tenga estado parlamentario el próximo miércoles para ser tratado en comisiones”.

Marcela Acuña, Emerenciano Sena y César Sena

“El inmueble es lo suficientemente grande como para que comprenda varios fines públicos para los chaqueños. Venimos trabajando fuerte en consumos problemáticos, jóvenes en conflicto con la ley y mujeres en contexto de violencia de género”, agregó el funcionario.

“En estos casos hay que hacer un procedimiento de expropiación y asegurar los derechos eventuales que tiene la familia de Cecilia, porque si ellos definen hacer una demanda civil, la reparación jurídica pecuniaria también tenemos que garantizarla”, concluyó Gutiérrez. (con información de TN.com.ar)