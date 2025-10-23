Lowrdez Fernández está a resguardo y apuntaron contra su pareja que atacó a los medios

Lowrdes Fernández, integrante del grupo Bandana, está a resguardo y su pareja, Leandro García Gómez, quien fue denunciado por presunta violencia de género atacó a los medios que fueron a hablar con él por la artista. La Policía de la Ciudad y el Departamento de Búsqueda de Personas localizaron a la artista en un domicilio de la provincia de Buenos Aires.

Según se detalló, Lowrdes “se encuentra bien” y fue trasladada a la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, donde se le realizarán pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar si fue víctima de agresiones recientes.

Mientras tanto, se mostraron imágenes tomadas en el edificio de Leandro García Gómez, ubicado en el centro porteño. Según se indicó, el hombre se mostró alterado y evitó responder sobre el paradero de Lourdes.

La madre de la cantante presentó una denuncia el 4 de octubre, en la que informó la desaparición de su hija y también episodios de violencia de género presuntamente ejercidos por García Gómez. En el expediente consta una discusión ocurrida el 1 de octubre, que motivó un llamado al 911 y una intervención policial en el domicilio de la pareja.

“Hay vecinos y comerciantes que confirman haberla visto en los últimos días, incluso anoche. También se registraron denuncias por ruidos molestos y gritos en el departamento”, se explicó.

El hecho quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, que dispuso una consigna policial en el edificio de García Gómez y realizó un allanamiento en el lugar.

Fuera de su casa, el novio de la cantante negó los hechos y sostuvo que la madre de Lourdes “tiene problemas de salud mental”.

Según lo informado, Lowrdes mantiene comunicación constante con el área de Búsqueda de Personas y se encuentra acompañada por profesionales. La policía, en tanto, continúa en contacto con ella “para garantizar su seguridad y determinar su situación emocional y física”.

Mientras tanto, la preocupación en el ambiente artístico crece, y la historia entre Lowrdes Fernández y Leandro García Gómez sigue sumando capítulos en medio de versiones cruzadas, denuncias y un operativo judicial que busca establecer la verdad. (con información de NA)