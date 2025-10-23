“Estoy perfecta, gracias”: Lowrdez Fernández reapareció en redes tras su supuesta desaparición

Lowrdez Fernández reapareció en sus redes sociales con un video desde su casa, trayendo tranquilidad sobre su paradero y anunciando que se encuentra bien.

“Chicos, me acabo de levantar. Me cagan las llamadas. Estoy con gripe desde el lunes”, informó.

La cantante se mostró visiblemente enojada por la “falsa” denuncia: “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es”.

Y agregó: “Estoy perfecta, gracias”.

En el video, que dura 42 segundo, también agradeció a los seguidores que se preocuparon por ella: “Mando un beso. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero... Estoy bien”.

El paradero de la integrante de Bandana generó preocupación luego de que trascendiera de que su madre, Mabel López, presentó una denuncia en la Comisaría Vecinal 14B, alertando que su hija está desaparecida y sin contacto desde el 4 de octubre.

Sin embargo, Lowrdez nunca dejó de mostrarse activa en sus redes sociales, inclusive le dedico un mensaje a su madre el domingo pasado, en el marco del Día de la Madre.

Según pudo acceder Noticias Argentinas, la producción del show reencuentro de Bandana también había confirmado mantener contacto con la cantante en los últimos días, para organización de ensayos, fotos y prensa.

En la denuncia presentada, la madre de la cantante había mencionado que su hija convivía con su pareja Leandro García Gómez, a quien había denunciado por violencia de género en 2022.

Efectivos policiales se acercaron al domicilio otorgado por la denunciante y fueron recibidos por el hombre, quien señaló que la cantante ya no vive más en dicho domicilio y que tampoco son pareja.

Horas antes de su “desaparición”, Lowrdez había publicado un curioso posteo dedicado a Leandro, hablando sobre la importancia de “reparar el vínculo” y agradeciéndole por el amor.