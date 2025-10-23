Corte de servicios para este jueves 23 de octubre

La prestataria de energía eléctrica EDES, informa que este jueves 23 de octubre realizará dos interrupciones de servicio de acuerdo a su plan de obras y mantenimiento para la mejora del suministro.

– de 8:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Av. Arias, Paunero, Ecuador, Piedrabuena.

– de 21 a 03:00hs, afecta a las calles Estomba 0-100 y Chiclana 0-100.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.