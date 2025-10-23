Corte de servicios para este jueves 23 de octubre
Habrá dos cortes programados de energía eléctrica en esta jornada.
La prestataria de energía eléctrica EDES, informa que este jueves 23 de octubre realizará dos interrupciones de servicio de acuerdo a su plan de obras y mantenimiento para la mejora del suministro.
– de 8:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Av. Arias, Paunero, Ecuador, Piedrabuena.
– de 21 a 03:00hs, afecta a las calles Estomba 0-100 y Chiclana 0-100.
Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas
Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.