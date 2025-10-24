Copa Libertadores y Sudamericana: llaves abiertas y partidos de vuelta que serán a matar o morir

Los partidos correspondientes a la ida de las series de semifinales tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana se disputaron esta semana y dejaron llaves muy abiertas que se podrían definir por detalles.

En la Copa Libertadores, el partido más parejo se dio en el mítico Estadio de Maracaná, donde Flamengo de Brasil sufrió muchísimo para ganarle 1-0 a Racing con un gol en contra del defensor académico Marcos Rojo.

Pese a la derrota, la “Academia” tendrá la oportunidad de definir frente a su gente para dar vuelta la serie, tal como ocurrió en los octavos de final ante Peñarol de Uruguay, equipo contra el que también cayeron 1-0 en la ida.

Si bien Flamengo aparece como el gran candidato pese a la enorme jerarquía de sus jugadores, los jugadores de Racing contarán con el aliento de sus hinchas en un “Cilindro de Avellaneda” en el que no entrará ni un alfiler.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La otra semifinal de la Copa Libertadores parece estar mucho más encaminada, ya que Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador goleó 3-0 en la ida al Palmeiras de Brasil, en un partido donde la altura de la capital ecuatoriana tuvo un rol fundamental.

De todas maneras, Liga de Quito no se podrá confiar, ya que en Brasil Palmeiras se hará fuerte en su estadio e intentará hacer historia y dar vuelta una serie que está realmente muy cuesta arriba.

Copa Sudamericana

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el panorama es mucho más parejo todavía, ya que ambas semifinales de ida terminaron igualadas.

El único representante que sigue en este torneo, Lanús, igualó 2-2 como visitante ante Universidad de Chile, en un encuentro donde comenzó ganando 2-0 pero que se le terminó escapando sobre el final.

El “Granate”, que va en busca de su segundo título en la Copa Sudamericana, tendrá la oportunidad de liquidar ante sus hinchas una serie en la que es el candidato.

En la otra llave, Atlético Mineiro de Brasil rescató un agónico empate 1-1 ante Independiente del Valle de Ecuador y es el gran candidato a meterse en la final.

Los partidos de vuelta en las semifinales tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana apuntan a ser muy cerrados y cada serie podría definirse en detalles mínimos, por lo que todos los jugadores deberán estar extremadamente concentrados para colaborar en el gran objetivo de sus equipos, que es meterse en una nueva final internacional. (NA).