Entre lágrimas, Tini suspendió su primer show de Futtura en Tecnópolis: ¿los motivos?

Con un video y un comunicado en sus redes sociales, Tini anunció este jueves que se suspende el primero de sus siete conciertos en Tecnópolis con el espectáculo Futtura.

La razón fue el anuncio de lluvias y posible tormenta el viernes 24 de octubre.

"Con el corazón partido y mucha frustración, después de casi un año de preparativos de Futtura, tener que informar que el primer show se posterga para el lunes 27 de octubre por condiciones meteorológicas adversas, me pone extramadamente triste porqué sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañando y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana", dijo.

A su vez, la ticketera Fullticket publicó lo siguiente: "La producción de Futtura informa: con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora".

Las entradas tendrán la misma validez y no hay necesidad de cambiarlas. En caso de no poder asistir, se podrá pedir la devolución a www.fullticket.com

Cómo es Futtura

En abril de este año, cuando dio un show gratuito sorpresa en Palermo, Tini anunció un gran festival propio, donde repasará sus distintas épocas en la industria, desde sus inicios en Violetta (2012-2014) hasta su último álbum -el más intimista de su carrera- Un mechón de pelo (2024), pasando por todos sus hits, como Miénteme, Cupido, 22, Bar, La triple T y Fresa, entre tantos otros.

Según contó, "El show va a tener toda esta estética futurista. Y va a ser tipo festival, la gente podrá llegar desde el mediodía y va a haber muchas actividades. Y después en el show habrá tres escenarios. En cada uno voy a contar una etapa de mi vida", detalló la actriz y cantante, feliz con su nueva propuesta artística". (Fuente: Clarín).