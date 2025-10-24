Gran Premio de México: tras la polémica con Gasly, Colapinto arranca otro fin de semana de carrera
Se desarrollan hoy las prácticas libres en el autódromo Autódromo Hermanos Rodríguez.
Luego de días cargados por la polémica con su compañero de equipo, Franco Colapinto saldrá hoy a la pista en el incio de la actividad del Gran Premio de México, correspondientes a la 20ª fecha del campeonato de Fórmula 1.
Esta tarde se disputarán las prácticas libres 1 y 2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
La primera tanda irá a las 15.30 y la segunda comenzará a las 19.
Ya el sábado, durante el segundo día de actividad se pondrá en marcha a partir de las 14.30 la práctica libre 3, en la que los pilotos tendrán su última oportunidad para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que arrancará a las 18.
Finalmente, la carrera del Gran Premio de México será este domingo a las 17.