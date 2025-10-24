Gran Premio de México: tras la polémica con Gasly, Colapinto arranca otro fin de semana de carrera

Luego de días cargados por la polémica con su compañero de equipo, Franco Colapinto saldrá hoy a la pista en el incio de la actividad del Gran Premio de México, correspondientes a la 20ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

Esta tarde se disputarán las prácticas libres 1 y 2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

La primera tanda irá a las 15.30 y la segunda comenzará a las 19.

Ya el sábado, durante el segundo día de actividad se pondrá en marcha a partir de las 14.30 la práctica libre 3, en la que los pilotos tendrán su última oportunidad para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que arrancará a las 18.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de México será este domingo a las 17.