El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 24 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 24 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será fresco a templado. El viento tendrá intensidad de leve leve del Oeste rotando al Sur en aumento a moderado. La visibilidad será buena.

En la tarde el tiempo será templado con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de moderado del sector Sur, afirmándose del Sudeste. El índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será fría y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.