Dos camiones chocaron y se incendiaron en Zárate: hay cinco muertos

Un impactante accidente ocurrió este jueves en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 73, en el partido de Zárate, mano a la Ciudad de Buenos Aires. En el siniestro vial estuvieron involucrados dos camiones y un auto que quedó atrapado debajo de los vehículos pesados, que se incendiaron tras el choque. Cinco personas murieron.

Según relató la periodista Dayana Costichi, enviada de TN al lugar, uno de los camiones circulaba en dirección a Rosario cuando, por motivos que aún se desconocen, perdió el control, despistó y cruzó de carril, impactando de lleno contra otro camión que venía en sentido contrario, hacia la Capital.

En el medio, un auto que transitaba por la zona fue arrastrado y quedó completamente aplastado entre los dos transportes.

Inicialmente, según explicó la periodista, los bomberos no podían llegar al lugar debido al colapso del tránsito en la zona y a la ubicación del siniestro, ya que el acceso más cercano se encuentra a varios kilómetros.

Las primeras imágenes captadas en el lugar mostraban una densa columna de humo negro y fuego envolviendo ambos camiones. En rigor, por el operativo, el tránsito está completamente detenido y hay demoras de al menos cinco kilómetros.

Mientras los equipos de emergencia intentaban abrir paso para llegar, las autoridades pidieron a los automovilistas que se mantuvieran alejados y permitieran el ingreso de los camiones hidrantes y las ambulancias. (TN)