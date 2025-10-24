Bahía Blanca | Viernes, 24 de octubre

Liga del Sur.

Clausura liguista: hoy se juegan tres partidos y fueron postergados otros dos

La lluvia obligó a realizar algunos cambios. Esta tarde se medirán Liniers-Villa Mitre y San Francisco-Bella Vista (en la A) y Rosario-Dublin (en la B). Olimpo-Sporting pasó para el lunes y Huracán-Libertad al martes.

Acción en el Novoa. San Francisco recibirá a Bella Vista esta tarde. Fotos: Archivo-La Nueva.

La Liga del Sur confirmó esta mañana la disputa de los partidos San Francisco-Bella Vista, Liniers-Villa Mitre y Rosario-Dublin, mientras que reprogramó Olimpo-Sporting (lunes a las 16 en el Carminatti) y Huracán-Libertad (martes, a las 17, en el Bruno Lentini).

Estos encuentros corresponden a la fecha 10 del Torneo Clausura, y los cambios se determinaron tras evaluar las condiciones de los campos de juego, después de la intensa precipitación que afectó a varios de los mismos.

Lo que se juega

En la avenida Alem, por la primera  "A", Liniers y Villa Mitre buscarán puntos clave para ambas tablas. Pitará Oscar Perotti.

Mientras que San Francisco intentará recuperarse siendo local ante un golpeado Bella Vista.

Se medirán en el Gustavo Novoa y dirigirá Mariano Perretti.

Por la primera división "B", el único partido de hoy lo animará Rosario Puerto Belgrano y Dublin.

El juego irá en cancha del elenco puntaltense, comenzará a las 19.15 y Carlos Bustamante será el juez.

*El resto

La fecha 10 continuará el lunes en el ascenso, con dos partidos.

A las 16.30, La Armonía y Pacífico jugarán una nueva edición del clásico en el Hermanos Francani. Pitará Brian Romero.

Mientras que a las 17, el líder Comercial será local de Tiro Federal en el Puerto, donde no habrá parcialidad visitante y Leonardo Villamil será el juez principal.

El martes, por último, Sansinena y Pacífico de Cabildo se medirán en General Daniel Cerri.

El partido en el Luis Molina comenzará a las 17 y tendrá a Pablo Zaragoza como árbitro.

*Las tablas

Posiciones en la "A"

--Clausura:  1) Huracán, 16; 2) Libertad, 15; 3) San Francisco, 14; 4) Liniers y Villa Mitre, 12; 5) Olimpo, 11; 7) Sporting, 9 y 12) Bella Vista, 8.

--La ​​acumulada:  1) Libertad, 38; 2) Bella Vista, 35 años; 3) Liniers y Huracán, 34; 5) San Francisco y Villa Mite, 28, 7) Sporting, 26 y 8) Olimpo, 25.

Posiciones en la "B"

--Clausura:  1) Comercial, 21 puntos; 2) La Armonia, 18; 3) Tiro Federal, 16; 4) Pacífico C y Rosario, 14; 6) Sansínena, 9; 7) Dublín, 5; 8) Pacífico BB, 2.

--La ​​acumulada:  1) La Armonía, 49 puntos; 2) Rosario, 44 ​​años; 3) Comercial, 43; 4) Pacífico de Cabildo, 42; 5) Tiro, 32; 6) Sansínena, 24; 7) Dublín, 14 y 8) Pacífico BB, 7.

En caso de que Comercial gane el Clausura, la mejor la de tabla general jugará la Promoción.

 

 

