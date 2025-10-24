Copa Argentina: River e Independiente Rivadavia se miden en el Kempes por un lugar en la final

River e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentan hoy en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina.

El encuentro, que se juega a partir de las 22:10, irá en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se puede ver a través de TyC Sports.

El árbitro designado fue Andrés Gariano.

Para el equipo de Marcelo Gallardo, la Copa Argentina representa un objetivo crucial, especialmente tras la reciente eliminación de la Copa Libertadores en cuartos de final a manos de Palmeiras. El acceso a esta instancia llegó luego de derrotar a Racing en cuartos, con el solitario gol de Maximiliano Salas en un partido cargado de morbo.

Además de la búsqueda del título, este certamen es una vía fundamental para River en su clasificación a la próxima Libertadores. Si bien actualmente se ubica segundo en la tabla anual, la situación es ajustada.

En el ámbito local, River se ubica en el 5º puesto de la Zona B del Torneo Clausura con 21 unidades. No obstante, llega a esta semifinal con un impulso anímico tras su última victoria 2-0 sobre Talleres en el Kempes, un resultado que cortó una difícil racha de seis derrotas en siete encuentros.

En su camino a las semifinales, River eliminó a Ciudad de Bolívar (2-0), San Martín de Tucumán (3-0), Unión de Santa Fe (0-0 y 4-3 en los penales) y Racing (1-0).

Por su parte, Independiente Rivadavia accedió a esta instancia frente al conjunto de Núñez tras superar a Tigre por 3-1 en los cuartos de final. Sin embargo, en el Torneo Clausura, el equipo atraviesa un momento irregular, ya que no consigue una victoria desde fines de agosto, sumando desde entonces dos derrotas y cuatro empates, con la reciente caída frente a Banfield como local.

A pesar de este presente, los dirigidos por Alfredo Berti apostarán todo a la Copa Argentina, que podría significar el primer título oficial de su historia. En el Clausura, el equipo de Cuyo se ubica en el 13º lugar de su zona con 12 puntos, fuera de la clasificación a octavos de final.

En la tabla anual, la Lepra se encuentra a seis unidades de distancia de los puestos que otorgan acceso a la Copa Sudamericana.

Para meterse entre los cuatro mejores de la competición, el equipo mendocino, que es dirigido por Alfredo Berti, dejó en el camino a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en los penales), Central Córdoba de Rosario (2-1) y Tigre (3-1).

Probables formaciones

-River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

-Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Thomas Ortega, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Hora: 22.15.

TV: TyC Sports.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Mario Alberto Kempes.