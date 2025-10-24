Cruzan Comercial-Altense y Velocidad-Bahía Basket, mientras otros seis se despiden

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

El torneo de Segunda, César "Tito" Loustau sumará esta noche el séptimo clasificado a playoffs (Comercial o Altense, 7º-8º del play in), y paralelamente despedirá hasta la próxima temporada a otros siete equipos: los seis que completan la última fecha, más Velocidad o Bahía Basket, 9º-10º del play in.

La decimoquinta fecha comenzó el miércoles, con todas victorias visitantes: Argentino, Independiente, Comercial, Altense y Velocidad.

Y se cierra hoy, desde las 21, con Los Andes-Espora (arbitraje de Horacio Sedán⁩, Ariel Mallemaci y Fabrizio Rey)⁩, Whitense-La Falda (Juan Cruz Schernenco, Marcelo Gordillo y Jerónimo Javier Ocampo⁩) y Barracas-Pellegrini (Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo y Estefanía Zárate⁩).

Si bien para los seis equipos significa el final de temporada, en dos de los tres partidos uno de los dos se ilusiona con jugar la próxima temporada en Segunda y no caer a Tercera.

Hoy los seis están condenados a descender, de todas maneras, la posibilidad real de que se sumen equipos para disputar el torneo de Tercera permitiría incrementar el número de participantes en Segunda y, en consecuencia, se abrirían más cupos para permanecer.

El que más chances tiene es Espora (11º) y están con ilusión La Falda (12º) y Pellegrini (13º).

Respecto del play in, el ganador de Comercial-Altense -juegan a las 21 en San Lorenzo- será séptimo y el perdedor tendrá otra posibilidad de acceder a playoffs, enfrentando el domingo -como local-, al ganador de Velocidad-Bahía Basket.

El martes

El próximo martes comenzarán los cuartos de final -al mejor de tres-, instancia que ya tiene dos series armadas: El Nacional (3º)-Ateneo (6º) e Independiente (4º)-Sportivo Bahiense (5º).

En tanto, para conocer sus rivales, Barrio Hospital (1º) y Argentino (2º) deben aguardar que se defina el play in.

Comercial-Altense

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y⁩ Sam Inglera⁩.

Novedades: los dos planteles están completos.

Antecedente: Comercial 79, Altense 60 (en Villa Mitre) y Altense 74, Comercial 69 (en suplementario, 62-62).

Velocidad-Bahía Basket

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Juan Agustín Matías.⁩

Novedades: en el local retorna Franco Berdini y continúan afuera por lesión Pablo Pollio y Federico Cassano. En la visita, vuelve Mariano Morando tras la suspensión y sigue alejado de la ciudad Tomás Campaña, por motivos laborales.

Antecedente: se ganaron como visitantes: Bahía 68 a 67 y Velocidad, el miércoles, en la última fecha, 81 a 76.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 41,5 puntos (14,5)

2º) Argentino, 40 (12)

3º) El Nacional, 40 (14)

4º) Independiente, 40 (13)

5º) Sportivo, 38,5 (13,5)

6º) Ateneo, 37 (13)

7º) Comercial, 35,5 (12,5)

8º) Altense, 35,5 (10,5)

9º) Velocidad, 34 (11)

10º) Bahía Basket, 33 (10)

11º) Espora, 30 (11) (*)

12º) La Falda, 27 (10) (*)

13º) Pellegrini, 26,5 (9,5) (*)

14º) Los Andes, 25 (8) (*)

15º) Whitense, 25 (9) (*)

16º) Barracas, 22,5 (8,5) (*)

(*) Tienen un partido menos.



