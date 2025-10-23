Villa Mitre se tomó revancha con Bahiense y Estrella metió un triunfazo ante Olimpo

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Villa Mitre recuperó la punta del torneo de Primera, vencer ampliamente a Bahiense del Norte, 77 a 52, tras completarse parcialmente la novena fecha del segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

De esta manera, el tricolor logró superar al único rival con el que no había podido en la temporada, inclusive, había perdido los tres enfrentamientos, dos de los cuales los dejaron afuera en playoffs.

Y lo curioso fue el ¡58-16! que estableció el local promediando el tercer cuarto.

Alejo Blanco y Augusto Lamonega luchan ante la mirada de Lorca.

La nota de la jornada la dio Estrella, que se dio el gusto de ganarle a Olimpo, como local, por 79 a 78 (en suplementario, 67-67) y toma aire entre los del fondo de la tabla.



Pasó Marroni entre Cámara y Silva.

En el otro encuentro que pudo disputarse, Liniers se quedó con la victoria frente a 9 de Julio, por 78 a 76.

Manuel Costa se desprende del balón ante Alejo Agulló.

El los restantes cotejos, Pueyrredón-Leandro N. Alem se suspendió, a raíz de la humedad, cuando se habían jugado 8m12 y estaba al frente el local, 20-13, siendo reprogramado para el próximo lunes.

Lo mismo sucedió con San Lorenzo-Pacífico, al término del primer tiempo, cuando se imponía el verde, por 44 a 32.

En tanto, en el adelantado del miércoles, Napostá superó a Estudiantes, por 83 a 72.

Villa Mitre 77, Bahiense del Norte 52

Villa Mitre terminó imponiéndose a Bahiense del Norte por 77 a 52, tras un primer tiempo (23-3 el segundo cuarto) que quedará guardado entre los registros históricos por el 42-13 que estampó el local, parcial que extendió a 58-16 promediando el tercer cuarto.

Pase interior de Lionel Gómez Lepez, defendido por Ruggiero.

El primer tiempo, la Villa lo cerró con 4-9 en triples, 9-18 en dobles y 12-13 en libres, mientras que Bahiense tuvo 0-12 en triples, 3-20 en dobles y 7-14 en libres.

Villa Mitre (77): A. Blanco (2), F. Depaoli (12), F. Amigo (5), R. Heinrich (9), J. Lorca (8), fi; M. Iglesias (2), J. Jasen (11), F. Harina (7), S. Basualdo (4), L. Baeza (12), L. Gómez Lepez (3) y B. Iguacel (2). DT: Emiliano Menéndez.

Bahiense del Norte (52): A. Lamonega (8), S. Luengo (2), E. Roberson, J.C. Hoya (2), F. Bonivardo (8), fi; F. Ruggiero (4), A. Catalán (15), E. Andino (6), G. Di Stéfano (3), M. Udovich (4), G. Martínez y V. Jaramillo. DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Villa Mitre, 19-10; 42-13 y 64-27.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Marjorie Stuardo y Marcelo Gordillo.

Estrella 79, Olimpo 78

Estrella dio la sorpresa de la jornada, al vencer como local a Olimpo, por 79 a 78, en suplementario (67-67).

El aurinegro no contó con Fausto Ruesga ni Valentín Carrizo (ambos entraron en calor y manifestaron dolencias, según la propia explicación), mientras que el local supo disimular una vez más su corto plantel, ante las ausencias de Julián Horvath, Federico Macías y Bruno Gigliotti.

Previo al encuentro desparramaron Maizena para que absorbiera la humedad del parquet en el Luis Álvarez y finalmente pudo jugarse.

Estrella terminó pisando fuerte en el Luis Álvarez.

Quiroga tiene que decidir ante la marca de Marroni y Marcos Diel.

En el auriazul, Santiago Quiroga metió 23 puntos (5-5 en dobles y 13-14 en libres), Fausto Herrera completó 15 unidades y bajó 8 rebotes y Lahuel Silva terminó con 21 puntos (2-6 en triples, 5-5 en dobles y 5-7 en libres).

En la visita, Marcos Diel metió 21 puntos y bajó 9 recobres y Agustín Dottori terminó con 18, 6 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos, mientras que Alejo Marroni sumó 16 (8-10 en dobles).

Estrella (79): T. Peña (8), F. Herrera (15), S. Quiroga (23), L. Silva (21), N. Cámara (5), fi; M. Specogna (4) y F. Lambrecht (3). DT: Walter Romerniszyn.

Olimpo (78): S. Alimenti (11), A. Dottori (18), A. Marroni (16), M. Diel (21), A. González (3), fi; A. Solomon (2), B. López (4), S. Kucan (3) y A. Diel. DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: Estrella, 15-21; 25-34 y 44-55.

Tiempo regular: 67-67.

Árbitros: Mariano Enrique, Juan Cruz Schernenco y Joaquín Irrazábal.⁩

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

9 de Julio 76, Liniers 78

Liniers pudo cortar una sequía de siete derrotas consecutivas, venciendo como visitante a 9 de Julio, por 78 a 76.

Santi ataca y Santi defiende. Gattari ante Ruesga.

En el Chivo se destacó Franco Ferrari con 16 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias.

9 de Julio (76): S. Ruesga (13), F. Goyanarte (4), M. Costa (14), L. Vecchi (11), C. Fraga (13), fi; A. Almirón (4), S. Villegas (17), B. Tordino, L. D'Amaro y S. Rodríguez. DT: Julián Turcato.

Liniers (78): S. Gattari (10), A. García (6), B. Olivera, A. Agulló (7), F. Ferrari (16), fi; O. Cancellarich (14), J. Marinsalta (2), T. Del Sol (9), G. Groppa (11) y N. Ramos (3). DT: Mauricio Vago.

Cuartos: 9 de Julio, 20-21; 39-37 y 55-60.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaíno y Juan Agustín Matías.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

San Lorenzo 32, Pacífico 44 (parcial)

Al término del primer tiempo los entrenadores Sebastián Aleksoski y Mauro Richotti decidieron conjuntamente con los árbitros, suspender el encuentro, a raíz del peligro que generaba para los jugadores el estado del piso.

Hasta ahí se imponía la visita, por 44 a 32. Continuará el lunes.

San Lorenzo (32): M. Cenzual (2), A. Pena (3), L. Fernetich (9), N. Herbik (11), J. Coria (3), fi; J.P. Fuentes, R. Arce (1), S. Seewald y S. Calvo (3). DT: Sebastián Aleksoski.

Pacífico (44): B. Salvatori (2), F. Mattioli (2), V. Cortés (4), S. Loos (9), T. Sagarzazu (5), fi; M. Boccatonda (3), Genaro Pisani (4), I. Errazu (6), J.C. Redivo (9), Gino Pisani y M. Padilla. DT: Mauro Richotti.

Cuartos: San Lorenzo, 18-16 y 32-44.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedan⁩ y Joel Schernenco⁩.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Pueyrredón 20, L.N. Alem 13 (parcial)

A raíz que brotó en el Vicente Palermo y ante la caída de algunos jugadores, el partido Pueyrredón-L.N. Alem se suspendió restando 1m48 para la finalización del primer cuarto, cuando estaba al frente el local, por 20 a 13.

"Realmente era riesgoso por si se llega a lesionar algún jugador. Estamos muy próximos a los playoffs. Con acierto se decidió que se suspenda", argumentó el árbitro principal Sebastián Arcas.

Lo que resta por jugarse continuará el próximo lunes, desde las 21.

Pueyrredón (20): A. Pan, D. Carci (7), L. Lucchetti (5), G. Mallemaci (3) y C. Balmaceda (5). DT: Andrés Iannamico.

L.N. Alem (13): M. Zalguizuri (2), T. Gómez Lepez, S. D'Annunzio, I. Formiga (2), H. Wilkerson (3), fi; F. Mandolesi, F. Pallotti, V. Di Chiara (3), J. Wentland (3) y T. Scolari. DT: Franco Maceratesi.

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Sam Inglera.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

La próxima

La décima y penúltima programación contendrá los partidos 9 de Julio-Estudiantes, Liniers-Villa Mitre, Bahiense-Estrella, Olimpo-Pueyrredón, L.N. Alem-San Lorenzo y Pacífico-Napostá.

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1º) Villa Mitre, 26 puntos (9)

2º) Napostá, 25,5 (9,5)

3º) Olimpo, 24,5 (9,5)

4º) Bahiense, 23 (9)

5º) Pacífico, 22 (8) (*)

6°) Pueyrredón, 21,5 (8,5) (*)

7º) Estrella, 20,5 (7,5)

8º) Estudiantes, 20,5 (9,5)

9º) L.N. Alem, 19 (8) (*)

10º) Liniers, 18,5 (7,5)

11º) 9 de Julio, 18 (7)

12º) San Lorenzo, 16 (6) (*)

(*) Tienen un partido pendiente.