A Lanús se le escapó la victoria en un final polémico en Santiago de Chile

Lanús igualó 2-2 ante Universidad de Chile en el estadio Nacional de Santiago por la ida de las semifinales de la Conmebol Sudamericana.

En la previa del encuentro algunos hinchas del local apedrearon el micro que trasladaba al plantel visitante.

Rodrigo Castillo convirtió los goles de Lanús, mientras que Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz -de penal- anotaron para la U.

El Granate saboreó una victoria vital, aunque Anderson Daronco cobró una polémica mano dentro del área de la visita que el capitán del local transformó en gol.

Sobre el final, una situación polémica derivó en un penal y el empate de los chilenos.

La próxima semana se disputará la revancha en el Néstor Díaz Pérez.

El vencedor de esta eliminatoria chocará frente al ganador de la serie entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro.