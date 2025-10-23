Olimpo pierde un soldado clave para las “batallas” que quedan en el Federal A

Una lesión meniscal de vieja data, que no se le produjo este año en Olimpo sino que arrastra desde hace un tiempo largo, dejó a Albaro Pavón fuera de competencia. Se tiene que operar y, como su tiempo de recuperación no será menor a tres meses, se pierde lo que queda de la actual edición del Federal A.

“Arrastra una lesión en el menisco externo de pierna derecha, que no es de ahora pero le estaba permitiendo jugar porque había fortalecido la masa muscular. Pudo estar en una buena cantidad de partidos, hasta que la rodilla se le empezó a inflamar y lo tuvimos que parar. A partir de ahí el dolor pudo más que las ganas del jugador”, explicó Angel Tuma, médico del plantel aurinegro.

“Cuando lo paramos, lo infiltré, volvió a jugar, pero en la serie contra Atlético Rafaela ya no podía actuar con normalidad, la rodilla se le hinchaba más rápido que antes. No queda otra, debe ir a cirugía, aunque no se sí se va a operar acá o en Corrientes, de donde es el”, informó el “Doc” desde su consultorio en Thompson 737.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Una intervención de este tipo, de no encontrar alguna otra cosa rara en la rodilla lleva, en condiciones normales, una rehabilitación de tres meses, así que recién estará en condiciones para la pretemporada de verano”, actualizó “Angelito”.

¿Qué dijo el jugador?

“Tengo el ánimo por el piso, probé con kinesiología, medicamentos, y nada, me sigue doliendo. Me deben operar, no hay otra opción, y es lo que estoy evaluando. Quería estar en estos partidos definitorios; una pena”, sintetizó el volante central correntino.