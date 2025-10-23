Lo que hizo Wembanyama opacó a los debutantes Cooper Flagg y VJ Edgecombe
Una jornada de alto vuelo tuvo el francés de los Spurs.
El francés Victor Wembanyama tuvo un debut con todas las luces, anotando un doble-doble que incluyó 40 puntos y 15 rebotes, para la victoria de los Spurs ante Dallas, por 125 a 92.
De esta manera, tapó el estreno del novato Cooper Flagg, número 1 del draft, que cerró su planilla con 10 puntos y 10 rebotes.
El otro debutante que tuvo un partido de ensueño fue VJ Edgecombe, protagonista con 34 puntos en la victoria de los 76ers en Boston, 117 a 116.