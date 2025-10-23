Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

15.9°

Básquetbol.

Lo que hizo Wembanyama opacó a los debutantes Cooper Flagg y VJ Edgecombe

Una jornada de alto vuelo tuvo el francés de los Spurs.

El francés Victor Wembanyama tuvo un debut con todas las luces, anotando un doble-doble que incluyó 40 puntos y 15 rebotes, para la victoria de los Spurs ante Dallas, por 125 a 92.

De esta manera, tapó el estreno del novato Cooper Flagg, número 1 del draft, que cerró su planilla con 10 puntos y 10 rebotes.

El otro debutante que tuvo un partido de ensueño fue VJ Edgecombe, protagonista con 34 puntos en la victoria de los 76ers en Boston, 117 a 116.

Fútbol.

