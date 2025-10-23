Se completa la fecha de Primera y la misión de Villa Mitre es que hoy no se le escape

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Después de la victoria de Napostá, anoche, sobre Estudiantes, 83 a 72, y siempre que el clima lo permita, está previsto que se complete, desde las 21, la novena fecha de la segunda parte del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

Villa Mitre sale con la misión de ganarle a Bahiense del Norte, el único rival al que no pudo superar esta temporada en los tres partidos que disputaron (uno de fase regular y dos en cuartos de final) y, además, volver a recuperar la punta.

El local es el mejor en este segundo tramo, habiendo ganado siete de los ocho partidos, y en el último logró correr a Olimpo del primer puesto.

La visita, en tanto, viene de dos victorias consecutivas.

El tercero, Olimpo, visita a Estrella. El aurinegro necesita recuperarse de la derrota ante Villa Mitre y el equipo del barrio San Martín tuvo una gran noche ofensiva en su última presentación frente a L.N. Alem, que le permitió conseguir la victoria más holgada de la temporada.

Pacífico, que cortó una racha de cuatro victorias cayendo ante Pueyrredón, va a cancha de San Lorenzo, que cedió en su última presentación frente a Napostá y marcha último.

Pueyrredón, aún con chance de mezclarse entre los cuatro, sin descuidar la parte de abajo, claro, es local ante Leandro N. Alem, que se debate entre los ocho de arriba y los cuatro de abajo.

Mientras que 9 de Julio-Liniers, en el Damiani, pone frente a frente a dos equipos que hoy se juegan mucho pensando en evitar un cruce directo por la permanencia.

Villa Mitre-Bahiense del Norte

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Marjorie Stuardo y Marcelo Gordillo.

Novedades: en la Villa regresa Manuel Iglesias y descansan Franco Pennacchiottie e Ignacio Alem. Continúa la recuperación Lautaro Cavero.

En Bahiense el panorama es más complejo: nuevamente no juegan Juan Pedro Hollender (tobillo) y Bruno Lozano (fascitis plantar). Mientras que están a disposición, aunque entre algodones Augusto Lamonega (arrastra un cuadro gripal) y Tomás Bonivardo (sufrió un corte en la cabeza ante 9 de Julio y tuvieron que suturarlo).

Antecedente: en fase regular Bahiense le ganó a Villa Mitre, de local, 81-76 en suplementario (71-71). En playoffs repitió: 89-84, de local y 85-78 (en cancha de Barracas).

Estrella-Olimpo

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Árbitros: Mariano Enrique, Juan Cruz Schernenco y Joaquín Irrazábal.⁩

Novedades: Estrella repite las ausencias que sufrirá -en varios casos- hasta final de temporada: Julián Horvath, Federico Lambrecht, Federico Macías y Bruno Gigliotti. Olimpo, por su parte solamente no tiene a Andrés Bodach (cuadro gripal).

Antecedente: Olimpo 82, Estrella 69.

San Lorenzo-Pacífico

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedan⁩ y Joel Schernenco⁩.

Novedades: en San Lorenzo está con un cuadro gripal Nahuel Diez y Mariano Blanchet va a intensificar la recuperacion, aunque hoy no juega. En tanto, en el verde no se registran bajas.

Antecedente: Pacífico 77, San Lorenzo 68.

Pueyrredón-L.N. Alem

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Sam Inglera.

Novedades: en Purre continúa afuera Nicolás Renzi (rodilla) y en Alem no juegan Patricio Zapata y Antonio Iturrioz, ambos lesionados.

Antecedente: L.N. Alem 80, Pueyrredón 72 (en Villa Mitre).

9 de Julio-Liniers

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaíno y Juan Agustín Matías.

Novedades: en 9 de Julio siguen afuera Santiago Boyé (espalda) y Santiago Bussetti (tobillo), mientras que Liniers está completo.

Antecedente: Liniers 79, 9 de Julio 71 (en Napostá).

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1º) Napostá, 25,5 (9,5) (*)

2º) Villa Mitre, 24 puntos (9)

3º) Olimpo, 23,5 (9,5)

4º) Pacífico, 22 (8)

5º) Bahiense, 22 (9)

6°) Pueyrredón, 21,5 (8,5)

7º) Estudiantes, 20,5 (9,5) (*)

8º) L.N. Alem, 19 (8)

9º) Estrella, 18,5 (7,5)

10º) 9 de Julio, 17 (7)

11º) Liniers, 16,5 (7,5)

12º) San Lorenzo, 16 (6)

(*) Tienen un partido más.