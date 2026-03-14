Facundo Catini Beier, citado al Sectional Championship de los Estados Unidos: "Es un sueño"

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Una enorme noticia recibió el bahiense Facundo Catini Beier, al ser citado por la Selección Argentina para competir en el Sectional Chamionship Southern Zone.

El mismo se llevará a cabo en Ocala (Florida, Estados Unidos), del 4 al 7 de junio, bajo la modalidad autofinanciada.

La confirmación llegó de parte de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, que incluyó al nadador de 19 años de H2O en la nómina que ya contaba con Iñaki Echeverría, el joven de Olimpo, gracias a las marcas establecidas en el último Nacional.

"Nado desde muy chiquito, desde cuando tenía cuatro años más o menos. Ya a los doce empecé a competir como federado y a los 16 comencé a ir a los Nacionales. El año pasado fui a la Copa España, en Chile. La verdad que esto es cumplir un sueño", le dijo a La Nueva.

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Facundo se especializa en los estilos mariposa y crol, en distancias de 50 y 100 metros. En Estados Unidos también tiene pensado correr los 200 combinados.

"Esto es por lo que me sacrifiqué todos estos años. Y me alegra mucho que haya llegado en este momento porque necesitaba una motivación así para seguir", agregó.

Catini Beier entrena con Rubén Márquez, más Agustín Martini en la parte física y la planificación de Ariel Ramos, en conjunto con Ezequiel Valdez, del club Once Unidos de Mar del Plata.

Ahora, además de estudiar administración financiera en el Juan XXIII, pondrá atención al deporte que tanto significado tiene en su vida, pero representando a la Argentina, nada más y nada menos.